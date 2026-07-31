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Биржевые цены на апельсиновый сок опустились на 7% в июле
Биржевые цены на апельсиновый сок опустились на 7% в июле - 31.07.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на апельсиновый сок опустились на 7% в июле
Биржевые цены на апельсиновый сок опустились на 7% в июле, следует из данных из данных ICE Futures. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T21:53+0300
2026-07-31T21:53+0300
2026-07-31T21:53+0300
энергетика
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок опустились на 7% в июле, следует из данных из данных ICE Futures.
С начала июля сентябрьский (ближайший) фьючерс замороженного концентрата апельсинового сока упал в цене примерно на 7,23%.
По состоянию на 21.26 мск цена апельсинового сока росла на 5% относительно предыдущего закрытия - до 1,533 доллара за фунт.
Цена апельсинового сока 17 июля упала до минимума с 2021 года - 1,316 доллара за фунт. К концу месяца цены немного отыграли предыдущее падение. Так, с понедельника апельсиновый сок подорожал примерно на 6%.
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Биржевые цены на апельсиновый сок опустились на 7% в июле
ICE Futures: биржевые цены на апельсиновый сок в июле опустились на 7%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок опустились на 7% в июле, следует из данных из данных ICE Futures.
С начала июля сентябрьский (ближайший) фьючерс замороженного концентрата апельсинового сока упал в цене примерно на 7,23%.
По состоянию на 21.26 мск цена апельсинового сока росла на 5% относительно предыдущего закрытия - до 1,533 доллара за фунт.
Цена апельсинового сока 17 июля упала до минимума с 2021 года - 1,316 доллара за фунт. К концу месяца цены немного отыграли предыдущее падение. Так, с понедельника апельсиновый сок подорожал примерно на 6%.