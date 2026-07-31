https://1prime.ru/20260731/tseny-871947883.html

Биржевые цены на апельсиновый сок опустились на 7% в июле

Биржевые цены на апельсиновый сок опустились на 7% в июле - 31.07.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на апельсиновый сок опустились на 7% в июле

Биржевые цены на апельсиновый сок опустились на 7% в июле, следует из данных из данных ICE Futures. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T21:53+0300

2026-07-31T21:53+0300

2026-07-31T21:53+0300

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871947883.jpg?1785524004

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок опустились на 7% в июле, следует из данных из данных ICE Futures. С начала июля сентябрьский (ближайший) фьючерс замороженного концентрата апельсинового сока упал в цене примерно на 7,23%. По состоянию на 21.26 мск цена апельсинового сока росла на 5% относительно предыдущего закрытия - до 1,533 доллара за фунт. Цена апельсинового сока 17 июля упала до минимума с 2021 года - 1,316 доллара за фунт. К концу месяца цены немного отыграли предыдущее падение. Так, с понедельника апельсиновый сок подорожал примерно на 6%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40