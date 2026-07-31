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Цены на газ в Европе растут на 1,4%, до 702 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе растут на 1,4%, до 702 долларов за тысячу кубов - 31.07.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе растут на 1,4%, до 702 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером растут на 1,4%, до 702 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T22:41+0300

2026-07-31T22:41+0300

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энергетика

торги

европа

нидерланды

сша

ice

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером растут на 1,4%, до 702 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 694,5 доллара (+0,3%). Ценовой минимум на данный момент составляет 679 долларов (-1,9%), ценовой максимум - 714,9 доллара (+3,3%). По состоянию на 22.00 мск показатель составлял 701,9 доллара (+1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 692,2 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе начали расти 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. В результате средние биржевые цены на газ в Европе резко в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. За апрель они снизились на 14%, в мае - выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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газ, торги, европа, нидерланды, сша, ice