https://1prime.ru/20260731/turtsija-871944727.html
В Турции приостановили транзит судов через Босфор из-за неполадок
В Турции приостановили транзит судов через Босфор из-за неполадок - 31.07.2026, ПРАЙМ
В Турции приостановили транзит судов через Босфор из-за неполадок
Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за неполадок с двигателем у судна, вышедшего из российского порта, сообщили РИА Новости в... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T19:37+0300
2026-07-31T19:37+0300
2026-07-31T19:37+0300
бизнес
россия
босфорский пролив
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871944727.jpg?1785515853
СТАМБУЛ, 31 июл - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за неполадок с двигателем у судна, вышедшего из российского порта, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны.
"У груженого 22 тысячами тонн железной руды сухогруза HACI HÜSEYİN, следующего из России в турецкий порт Искендерун, вышел из строя двигатель у стамбульского района Канлыджа. Судно начало дрейфовать к берегу, поэтому встало на якорь", - рассказали в ведомстве.
В турецком управлении береговой охраны отметили, что буксиры находятся рядом с сухогрузом и готовы помочь. С 18.10 мск транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны.
Судно длиной в 154 метра ходит под флагом Сан-Томе и Принсипи.
босфорский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, босфорский пролив
Бизнес, РОССИЯ, Босфорский пролив
В Турции приостановили транзит судов через Босфор из-за неполадок
Транзит судов через Босфор приостановили из-за неполадок с двигателем у российского судна
СТАМБУЛ, 31 июл - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за неполадок с двигателем у судна, вышедшего из российского порта, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны.
"У груженого 22 тысячами тонн железной руды сухогруза HACI HÜSEYİN, следующего из России в турецкий порт Искендерун, вышел из строя двигатель у стамбульского района Канлыджа. Судно начало дрейфовать к берегу, поэтому встало на якорь", - рассказали в ведомстве.
В турецком управлении береговой охраны отметили, что буксиры находятся рядом с сухогрузом и готовы помочь. С 18.10 мск транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны.
Судно длиной в 154 метра ходит под флагом Сан-Томе и Принсипи.