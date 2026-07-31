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В Турции приостановили транзит судов через Босфор из-за неполадок - 31.07.2026, ПРАЙМ
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В Турции приостановили транзит судов через Босфор из-за неполадок
В Турции приостановили транзит судов через Босфор из-за неполадок - 31.07.2026, ПРАЙМ
В Турции приостановили транзит судов через Босфор из-за неполадок
Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за неполадок с двигателем у судна, вышедшего из российского порта, сообщили РИА Новости в... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T19:37+0300
2026-07-31T19:37+0300
бизнес
россия
босфорский пролив
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СТАМБУЛ, 31 июл - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за неполадок с двигателем у судна, вышедшего из российского порта, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны. "У груженого 22 тысячами тонн железной руды сухогруза HACI HÜSEYİN, следующего из России в турецкий порт Искендерун, вышел из строя двигатель у стамбульского района Канлыджа. Судно начало дрейфовать к берегу, поэтому встало на якорь", - рассказали в ведомстве. В турецком управлении береговой охраны отметили, что буксиры находятся рядом с сухогрузом и готовы помочь. С 18.10 мск транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны. Судно длиной в 154 метра ходит под флагом Сан-Томе и Принсипи.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, босфорский пролив
Бизнес, РОССИЯ, Босфорский пролив
19:37 31.07.2026
 
В Турции приостановили транзит судов через Босфор из-за неполадок

Транзит судов через Босфор приостановили из-за неполадок с двигателем у российского судна

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СТАМБУЛ, 31 июл - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за неполадок с двигателем у судна, вышедшего из российского порта, сообщили РИА Новости в турецком управлении береговой охраны.
"У груженого 22 тысячами тонн железной руды сухогруза HACI HÜSEYİN, следующего из России в турецкий порт Искендерун, вышел из строя двигатель у стамбульского района Канлыджа. Судно начало дрейфовать к берегу, поэтому встало на якорь", - рассказали в ведомстве.
В турецком управлении береговой охраны отметили, что буксиры находятся рядом с сухогрузом и готовы помочь. С 18.10 мск транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны.
Судно длиной в 154 метра ходит под флагом Сан-Томе и Принсипи.
 
БизнесРОССИЯБосфорский пролив
 
 
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