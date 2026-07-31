https://1prime.ru/20260731/ubytok-871937840.html
Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" составил более 7 миллиардов рублей
Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" составил более 7 миллиардов рублей - 31.07.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" составил более 7 миллиардов рублей
Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" в первом полугодии составил 7,218 миллиарда рублей по сравнению с прибылью в 8,664 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:06+0300
2026-07-31T16:06+0300
2026-07-31T16:06+0300
бизнес
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861096997_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_f18802d7f3a4ab8562b8b07afa19fc97.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" в первом полугодии составил 7,218 миллиарда рублей по сравнению с прибылью в 8,664 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании по РСБУ. Выручка за шесть месяцев сократилась примерно на 19,4% - до 31,655 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 31,079 миллиарда рублей, что на 11,4% выше, чем годом ранее. Валовая прибыль упала в 19,8 раза - до 576 миллионов рублей с 11,387 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года выросли до 70,553 миллиарда рублей со 65,288 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства чуть снизились - до 88,034 миллиарда с 89,44 миллиарда рублей. "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861096997_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_0de087defb7ffab6e32ca68ebb587c39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, россия
Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" составил более 7 миллиардов рублей
Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" за полгода составил 7,218 млрд рублей
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" в первом полугодии составил 7,218 миллиарда рублей по сравнению с прибылью в 8,664 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании по РСБУ.
Выручка за шесть месяцев сократилась примерно на 19,4% - до 31,655 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 31,079 миллиарда рублей, что на 11,4% выше, чем годом ранее. Валовая прибыль упала в 19,8 раза - до 576 миллионов рублей с 11,387 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года выросли до 70,553 миллиарда рублей со 65,288 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства чуть снизились - до 88,034 миллиарда с 89,44 миллиарда рублей.
"ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.