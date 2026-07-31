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Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" составил более 7 миллиардов рублей - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" составил более 7 миллиардов рублей
Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" составил более 7 миллиардов рублей - 31.07.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" составил более 7 миллиардов рублей
Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" в первом полугодии составил 7,218 миллиарда рублей по сравнению с прибылью в 8,664 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:06+0300
2026-07-31T16:06+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" в первом полугодии составил 7,218 миллиарда рублей по сравнению с прибылью в 8,664 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании по РСБУ. Выручка за шесть месяцев сократилась примерно на 19,4% - до 31,655 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 31,079 миллиарда рублей, что на 11,4% выше, чем годом ранее. Валовая прибыль упала в 19,8 раза - до 576 миллионов рублей с 11,387 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года выросли до 70,553 миллиарда рублей со 65,288 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства чуть снизились - до 88,034 миллиарда с 89,44 миллиарда рублей. "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
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бизнес, финансы, россия
Бизнес, Финансы, РОССИЯ
16:06 31.07.2026
 
Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" составил более 7 миллиардов рублей

Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" за полгода составил 7,218 млрд рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "ВСМПО-Ависма"
Стенд компании ВСМПО-Ависма - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" в первом полугодии составил 7,218 миллиарда рублей по сравнению с прибылью в 8,664 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании по РСБУ.
Выручка за шесть месяцев сократилась примерно на 19,4% - до 31,655 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 31,079 миллиарда рублей, что на 11,4% выше, чем годом ранее. Валовая прибыль упала в 19,8 раза - до 576 миллионов рублей с 11,387 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года выросли до 70,553 миллиарда рублей со 65,288 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства чуть снизились - до 88,034 миллиарда с 89,44 миллиарда рублей.
"ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
 
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