https://1prime.ru/20260731/ubytok-871937840.html

Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" составил более 7 миллиардов рублей

Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" составил более 7 миллиардов рублей - 31.07.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" составил более 7 миллиардов рублей

Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" в первом полугодии составил 7,218 миллиарда рублей по сравнению с прибылью в 8,664 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T16:06+0300

2026-07-31T16:06+0300

2026-07-31T16:06+0300

бизнес

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861096997_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_f18802d7f3a4ab8562b8b07afa19fc97.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистый убыток "ВСМПО-Ависмы" в первом полугодии составил 7,218 миллиарда рублей по сравнению с прибылью в 8,664 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании по РСБУ. Выручка за шесть месяцев сократилась примерно на 19,4% - до 31,655 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 31,079 миллиарда рублей, что на 11,4% выше, чем годом ранее. Валовая прибыль упала в 19,8 раза - до 576 миллионов рублей с 11,387 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года выросли до 70,553 миллиарда рублей со 65,288 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства чуть снизились - до 88,034 миллиарда с 89,44 миллиарда рублей. "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия