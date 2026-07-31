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Чистый убыток ЮГК по РСБУ в I полугодии вырос в 1,8 раза - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Чистый убыток ЮГК по РСБУ в I полугодии вырос в 1,8 раза
Чистый убыток ЮГК по РСБУ в I полугодии вырос в 1,8 раза - 31.07.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток ЮГК по РСБУ в I полугодии вырос в 1,8 раза
Чистый убыток ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) по РСБУ в первом полугодии 2026 года вырос примерно в 1,8 раза, до 2,2 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:30+0300
2026-07-31T16:30+0300
бизнес
экономика
югк
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистый убыток ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) по РСБУ в первом полугодии 2026 года вырос примерно в 1,8 раза, до 2,2 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. При этом выручка за шесть месяцев увеличилась в 1,76 раза, до 20,014 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 17,267 миллиарда рублей, что на 32,7% выше, чем годом ранее. Валовая прибыль достигла 2,746 миллиарда рублей против убытка в 1,627 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года упали до 16,638 миллиарда рублей с 41,204 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства увеличились до 70,434 миллиарда с 43,142 миллиарда рублей. В июне АО "БТС - Мост Холдинг" стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК, который ранее принадлежал бизнесмену Константину Струкову и включал в себя 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото" и доли в связанных компаниях. Позже ПАО "Южуралзолото" сменило название на группу компаний (ГК) "БТС-Золото".
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бизнес, югк
Бизнес, Экономика, ЮГК
16:30 31.07.2026
 
Чистый убыток ЮГК по РСБУ в I полугодии вырос в 1,8 раза

Чистый убыток ЮГК по РСБУ в I полугодии вырос в 1,8 раза

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистый убыток ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) по РСБУ в первом полугодии 2026 года вырос примерно в 1,8 раза, до 2,2 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
При этом выручка за шесть месяцев увеличилась в 1,76 раза, до 20,014 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 17,267 миллиарда рублей, что на 32,7% выше, чем годом ранее. Валовая прибыль достигла 2,746 миллиарда рублей против убытка в 1,627 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года упали до 16,638 миллиарда рублей с 41,204 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства увеличились до 70,434 миллиарда с 43,142 миллиарда рублей.
В июне АО "БТС - Мост Холдинг" стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК, который ранее принадлежал бизнесмену Константину Струкову и включал в себя 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото" и доли в связанных компаниях. Позже ПАО "Южуралзолото" сменило название на группу компаний (ГК) "БТС-Золото".
 
ЭкономикаБизнесЮГК
 
 
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