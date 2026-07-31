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Чистый убыток "Алросы" в I полугодии составил 10,67 млрд рублей - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Чистый убыток "Алросы" в I полугодии составил 10,67 млрд рублей
Чистый убыток "Алросы" в I полугодии составил 10,67 млрд рублей - 31.07.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "Алросы" в I полугодии составил 10,67 млрд рублей
Чистый убыток "Алросы" по РСБУ в первом полугодии 2026 года составил 10,67 миллиарда рублей против прибыли в 39,034 миллиарда годом ранее, следует из отчета... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:33+0300
2026-07-31T16:33+0300
бизнес
финансы
алроса
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистый убыток "Алросы" по РСБУ в первом полугодии 2026 года составил 10,67 миллиарда рублей против прибыли в 39,034 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании. Выручка за шесть месяцев снизилась на 36,1%, до 74,157 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 69,54 миллиарда, что на почти 20% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль упала в 6,3 раза, до 4,617 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года снизились до 170,844 миллиарда рублей со 182,177 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства сократились до 121,062 миллиарда со 130,375 миллиарда рублей. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% - до 29,8 миллиона каратов. По итогам текущего года "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов.
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бизнес, финансы, алроса
Бизнес, Финансы, Алроса
16:33 31.07.2026
 
Чистый убыток "Алросы" в I полугодии составил 10,67 млрд рублей

Чистый убыток "Алросы" по РСБУ за полгода составил 10,67 миллиарда рублей

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистый убыток "Алросы" по РСБУ в первом полугодии 2026 года составил 10,67 миллиарда рублей против прибыли в 39,034 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка за шесть месяцев снизилась на 36,1%, до 74,157 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 69,54 миллиарда, что на почти 20% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль упала в 6,3 раза, до 4,617 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года снизились до 170,844 миллиарда рублей со 182,177 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства сократились до 121,062 миллиарда со 130,375 миллиарда рублей.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% - до 29,8 миллиона каратов. По итогам текущего года "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов.
 
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