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Венгрия в ближайшие годы начнет строительство ветряных электростанций

Венгрия в ближайшие годы начнет строительство ветряных электростанций - 31.07.2026, ПРАЙМ

Венгрия в ближайшие годы начнет строительство ветряных электростанций

Венгрия в ближайшие годы начнет строительство ветряных электростанций, которые к 2030 году позволят вырабатывать 4 тысячи мегаватт энергии, заявил... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T19:10+0300

2026-07-31T19:10+0300

2026-07-31T19:10+0300

энергетика

экономика

газ

венгрия

аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 31 июл - ПРАЙМ. Венгрия в ближайшие годы начнет строительство ветряных электростанций, которые к 2030 году позволят вырабатывать 4 тысячи мегаватт энергии, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. "В ближайшие годы в Венгрии начнется строительство новых ветряных электростанций. Сначала мы реализуем энергетические проекты на 868 миллиардов форинтов (около 2,4 миллиарда евро - ред.), а в общей сложности планируется развитие ветроэнергетики мощностью около 4000 мегаватт, то есть вдвое больше мощности АЭС "Пакш", - заявил Мадьяр на пресс-конференции. От отметил, что за счет созданной новой законодательной базы в Венгрии и с помощью средств Европейского союза венгерское правительство планирует ускорить лицензирование и создание ветряных электростанций.

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газ, венгрия, аэс "пакш"