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Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по АЭС "Пакш-2" - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по АЭС "Пакш-2"
Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по АЭС "Пакш-2" - 31.07.2026, ПРАЙМ
Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по АЭС "Пакш-2"
Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T20:19+0300
2026-07-31T20:19+0300
энергетика
экономика
венгрия
будапешт
алексей лихачев
пакш-2
аэс "пакш"
росатом
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БУДАПЕШТ, 31 июл - ПРАЙМ. Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. "Определенно, и мы уже много раз говорили, что АЭС "Пакш-2" необходимо пересмотреть в целом, проверить заново и финансирование, и техническое содержание, и график", - заявил Мадьяр на пресс-конференции. Новое правительство Венгрии намерено заново изучить документы и условия по реализуемому "Росатомом" проекту АЭС "Пакш-2", заявлял ранее новый министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. "Росатом" при необходимости сможет легко пояснить и обосновать экономику проекта АЭС "Пакш-2" венгерскому заказчику, говорил на это гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. В начале июня Лихачев сообщал, что госкорпорация по дипломатическим каналам направила в Венгрию письмо о готовности к аудиту работ по АЭС "Пакш-2", ждет решения. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. После заливки первого бетона в фундамент пятого энергоблока 5 февраля 2026 года объект официально считается строящейся атомной станцией в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Ввод в эксплуатацию АЭС "Пакш-2" запланирован на начало 2030-х годов.
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венгрия, будапешт, алексей лихачев, пакш-2, аэс "пакш", росатом
Энергетика, Экономика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Алексей Лихачев, Пакш-2, АЭС "Пакш", Росатом
20:19 31.07.2026
 
Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по АЭС "Пакш-2"

Премьер Мадьяр: Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по АЭС "Пакш-2"

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БУДАПЕШТ, 31 июл - ПРАЙМ. Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"Определенно, и мы уже много раз говорили, что АЭС "Пакш-2" необходимо пересмотреть в целом, проверить заново и финансирование, и техническое содержание, и график", - заявил Мадьяр на пресс-конференции.
Новое правительство Венгрии намерено заново изучить документы и условия по реализуемому "Росатомом" проекту АЭС "Пакш-2", заявлял ранее новый министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. "Росатом" при необходимости сможет легко пояснить и обосновать экономику проекта АЭС "Пакш-2" венгерскому заказчику, говорил на это гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
В начале июня Лихачев сообщал, что госкорпорация по дипломатическим каналам направила в Венгрию письмо о готовности к аудиту работ по АЭС "Пакш-2", ждет решения.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
После заливки первого бетона в фундамент пятого энергоблока 5 февраля 2026 года объект официально считается строящейся атомной станцией в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Ввод в эксплуатацию АЭС "Пакш-2" запланирован на начало 2030-х годов.
 
ЭнергетикаЭкономикаВЕНГРИЯБудапештАлексей ЛихачевПакш-2АЭС "Пакш"Росатом
 
 
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