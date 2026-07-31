https://1prime.ru/20260731/vengrija-871945699.html

Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по АЭС "Пакш-2"

Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по АЭС "Пакш-2" - 31.07.2026, ПРАЙМ

Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по АЭС "Пакш-2"

Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T20:19+0300

2026-07-31T20:19+0300

2026-07-31T20:19+0300

энергетика

экономика

венгрия

будапешт

алексей лихачев

пакш-2

аэс "пакш"

росатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871945699.jpg?1785518388

БУДАПЕШТ, 31 июл - ПРАЙМ. Венгрия намерена пересмотреть соглашение с Россией по реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. "Определенно, и мы уже много раз говорили, что АЭС "Пакш-2" необходимо пересмотреть в целом, проверить заново и финансирование, и техническое содержание, и график", - заявил Мадьяр на пресс-конференции. Новое правительство Венгрии намерено заново изучить документы и условия по реализуемому "Росатомом" проекту АЭС "Пакш-2", заявлял ранее новый министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. "Росатом" при необходимости сможет легко пояснить и обосновать экономику проекта АЭС "Пакш-2" венгерскому заказчику, говорил на это гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. В начале июня Лихачев сообщал, что госкорпорация по дипломатическим каналам направила в Венгрию письмо о готовности к аудиту работ по АЭС "Пакш-2", ждет решения. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. После заливки первого бетона в фундамент пятого энергоблока 5 февраля 2026 года объект официально считается строящейся атомной станцией в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Ввод в эксплуатацию АЭС "Пакш-2" запланирован на начало 2030-х годов.

венгрия

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, будапешт, алексей лихачев, пакш-2, аэс "пакш", росатом