https://1prime.ru/20260731/vinodely-871941192.html
NYT: из-за падения спроса виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай
NYT: из-за падения спроса виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай - 31.07.2026, ПРАЙМ
NYT: из-за падения спроса виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай
Виноделы Калифорнии, где производят около 80% всего американского вина, столкнулись с таким падением спроса, что вынуждены уничтожать урожай, поскольку не могут | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T17:37+0300
2026-07-31T17:37+0300
2026-07-31T17:59+0300
мировая экономика
экономика
бизнес
калифорния
сша
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861600756_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_954c9dcfe35930e57cfc7b30cb61e8b0.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Виноделы Калифорнии, где производят около 80% всего американского вина, столкнулись с таким падением спроса, что вынуждены уничтожать урожай, поскольку не могут его продать, сообщает газета New York Times. Подчеркивается, что особенно показателен крах рынка сорта пино-нуар, теперь ставшего символом затяжного кризиса. "В Калифорнии... виноделы произвели в прошлом году меньше вина, чем за любые другие периоды последних 25 лет. Зачастую дешевле оставить виноград гнить на лозе, чем собирать урожай", - говорится в сообщении. По данным издания, в 2025 году в Калифорнии было выкорчевано около 15 гектаров виноградников, что составляет примерно 7% всех посадок штата. Более полумиллиона тонн винограда просто не стали собирать. Продажи вина в США упали до самого низкого уровня более чем за два десятилетия - основной причиной, как подчеркивает New York Times, стало то, что молодые потребители все чаще выбирают коктейли в банках, воду и безалкогольные напитки. Эксперты в свою очередь предупреждают, что в ближайшие два года могут закрыться сотни виноделен.
https://1prime.ru/20260730/pozhary-871892286.html
калифорния
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861600756_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_773a38c5a5fa4c2126251ca97918e4d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бизнес, калифорния, сша, new york times
Мировая экономика, Экономика, Бизнес, Калифорния, США, New York Times
NYT: из-за падения спроса виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай
Виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай из-за падения спроса
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Виноделы Калифорнии, где производят около 80% всего американского вина, столкнулись с таким падением спроса, что вынуждены уничтожать урожай, поскольку не могут его продать, сообщает газета New York Times.
Подчеркивается, что особенно показателен крах рынка сорта пино-нуар, теперь ставшего символом затяжного кризиса.
"В Калифорнии
... виноделы произвели в прошлом году меньше вина, чем за любые другие периоды последних 25 лет. Зачастую дешевле оставить виноград гнить на лозе, чем собирать урожай", - говорится в сообщении.
По данным издания, в 2025 году в Калифорнии было выкорчевано около 15 гектаров виноградников, что составляет примерно 7% всех посадок штата. Более полумиллиона тонн винограда просто не стали собирать.
Продажи вина в США
упали до самого низкого уровня более чем за два десятилетия - основной причиной, как подчеркивает New York Times
, стало то, что молодые потребители все чаще выбирают коктейли в банках, воду и безалкогольные напитки. Эксперты в свою очередь предупреждают, что в ближайшие два года могут закрыться сотни виноделен.
Вина Бордо могут пострадать от пожаров во Франции