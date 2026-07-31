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NYT: из-за падения спроса виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай - 31.07.2026, ПРАЙМ
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NYT: из-за падения спроса виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай
NYT: из-за падения спроса виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай - 31.07.2026, ПРАЙМ
NYT: из-за падения спроса виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай
Виноделы Калифорнии, где производят около 80% всего американского вина, столкнулись с таким падением спроса, что вынуждены уничтожать урожай, поскольку не могут | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T17:37+0300
2026-07-31T17:59+0300
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экономика
бизнес
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Виноделы Калифорнии, где производят около 80% всего американского вина, столкнулись с таким падением спроса, что вынуждены уничтожать урожай, поскольку не могут его продать, сообщает газета New York Times. Подчеркивается, что особенно показателен крах рынка сорта пино-нуар, теперь ставшего символом затяжного кризиса. "В Калифорнии... виноделы произвели в прошлом году меньше вина, чем за любые другие периоды последних 25 лет. Зачастую дешевле оставить виноград гнить на лозе, чем собирать урожай", - говорится в сообщении. По данным издания, в 2025 году в Калифорнии было выкорчевано около 15 гектаров виноградников, что составляет примерно 7% всех посадок штата. Более полумиллиона тонн винограда просто не стали собирать. Продажи вина в США упали до самого низкого уровня более чем за два десятилетия - основной причиной, как подчеркивает New York Times, стало то, что молодые потребители все чаще выбирают коктейли в банках, воду и безалкогольные напитки. Эксперты в свою очередь предупреждают, что в ближайшие два года могут закрыться сотни виноделен.
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мировая экономика, бизнес, калифорния, сша, new york times
Мировая экономика, Экономика, Бизнес, Калифорния, США, New York Times
17:37 31.07.2026 (обновлено: 17:59 31.07.2026)
 
NYT: из-за падения спроса виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай

Виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай из-за падения спроса

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКрасное вино
Красное вино - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Виноделы Калифорнии, где производят около 80% всего американского вина, столкнулись с таким падением спроса, что вынуждены уничтожать урожай, поскольку не могут его продать, сообщает газета New York Times.
Подчеркивается, что особенно показателен крах рынка сорта пино-нуар, теперь ставшего символом затяжного кризиса.
Калифорнии... виноделы произвели в прошлом году меньше вина, чем за любые другие периоды последних 25 лет. Зачастую дешевле оставить виноград гнить на лозе, чем собирать урожай", - говорится в сообщении.
По данным издания, в 2025 году в Калифорнии было выкорчевано около 15 гектаров виноградников, что составляет примерно 7% всех посадок штата. Более полумиллиона тонн винограда просто не стали собирать.
Продажи вина в США упали до самого низкого уровня более чем за два десятилетия - основной причиной, как подчеркивает New York Times, стало то, что молодые потребители все чаще выбирают коктейли в банках, воду и безалкогольные напитки. Эксперты в свою очередь предупреждают, что в ближайшие два года могут закрыться сотни виноделен.
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