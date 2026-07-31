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NYT: из-за падения спроса виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай

NYT: из-за падения спроса виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай - 31.07.2026, ПРАЙМ

NYT: из-за падения спроса виноделы Калифорнии вынуждены уничтожать урожай

Виноделы Калифорнии, где производят около 80% всего американского вина, столкнулись с таким падением спроса, что вынуждены уничтожать урожай, поскольку не могут | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T17:37+0300

2026-07-31T17:37+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Виноделы Калифорнии, где производят около 80% всего американского вина, столкнулись с таким падением спроса, что вынуждены уничтожать урожай, поскольку не могут его продать, сообщает газета New York Times. Подчеркивается, что особенно показателен крах рынка сорта пино-нуар, теперь ставшего символом затяжного кризиса. "В Калифорнии... виноделы произвели в прошлом году меньше вина, чем за любые другие периоды последних 25 лет. Зачастую дешевле оставить виноград гнить на лозе, чем собирать урожай", - говорится в сообщении. По данным издания, в 2025 году в Калифорнии было выкорчевано около 15 гектаров виноградников, что составляет примерно 7% всех посадок штата. Более полумиллиона тонн винограда просто не стали собирать. Продажи вина в США упали до самого низкого уровня более чем за два десятилетия - основной причиной, как подчеркивает New York Times, стало то, что молодые потребители все чаще выбирают коктейли в банках, воду и безалкогольные напитки. Эксперты в свою очередь предупреждают, что в ближайшие два года могут закрыться сотни виноделен.

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мировая экономика, бизнес, калифорния, сша, new york times