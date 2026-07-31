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Вучич планирует обсудить с Москвой и Будапештом сделку по NIS
Вучич планирует обсудить с Москвой и Будапештом сделку по NIS - 31.07.2026, ПРАЙМ
Вучич планирует обсудить с Москвой и Будапештом сделку по NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и венгерским премьером Петером Мадьяром сделку по... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T20:31+0300
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БЕЛГРАД, 31 июл - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и венгерским премьером Петером Мадьяром сделку по контрольному пакету акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.
"В ближайшие дни ожидаем финализации договора. Вероятно буду разговаривать и с российским президентом, и с венгерским премьером, Путиным и Петером Мадьяром. Надеюсь, что сделаем это", - заявил Вучич журналистам в пятницу.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило ранее до 31 июля срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. OFAC также продлило лицензию на операционную деятельность NIS до 31 июля. NIS подала заявку на продление лицензии 27 июля.
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россия, сербия, сша, александр вучич, владимир путин, nis, mol, минфин сша
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, США, Александр Вучич, Владимир Путин, NIS, MOL, Минфин США
БЕЛГРАД, 31 июл - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и венгерским премьером Петером Мадьяром сделку по контрольному пакету акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.
"В ближайшие дни ожидаем финализации договора. Вероятно буду разговаривать и с российским президентом, и с венгерским премьером, Путиным и Петером Мадьяром. Надеюсь, что сделаем это", - заявил Вучич журналистам в пятницу.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило ранее до 31 июля срок по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL. OFAC также продлило лицензию на операционную деятельность NIS до 31 июля. NIS подала заявку на продление лицензии 27 июля.