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Wildberries обсудила с кабмином меры поддержки предпринимателям

Wildberries обсудила с кабмином меры поддержки предпринимателям - 31.07.2026, ПРАЙМ

Wildberries обсудила с кабмином меры поддержки предпринимателям

Wildberries обсудил с кабмином РФ комплекс мер поддержки предпринимателям, пострадавшим от атак на склады маркетплейса, заявила журналистам глава Wildberries... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T20:46+0300

2026-07-31T20:46+0300

2026-07-31T20:46+0300

бизнес

россия

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александр новак

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фнс россии

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Wildberries обсудил с кабмином РФ комплекс мер поддержки предпринимателям, пострадавшим от атак на склады маркетплейса, заявила журналистам глава Wildberries Татьяна Ким. "Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен", - сообщила она. Ким отметила, что пока система находится в разработке. В свою очередь компания провела уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили начисления, заверила Ким. Глава Wildberries напомнила, что для более крупных партнеров компания ввела повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за счет маркетплейса, кредитные каникулы в "WB банке" и ряд иных мер поддержки. "Со следующей недели мы планируем провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы точечно решать их актуальные проблемы, появившиеся на фоне ситуации", - добавила она. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей.

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бизнес, россия, рф, александр новак, wildberries, минфин, фнс россии