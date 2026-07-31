https://1prime.ru/20260731/wildberries-871946058.html
Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей
Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей - 31.07.2026, ПРАЙМ
Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей
Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за рубежом, часть договоров подписана, заявила журналистам глава... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T20:47+0300
2026-07-31T20:47+0300
2026-07-31T20:47+0300
бизнес
россия
рф
александр новак
wildberries
минфин
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871946058.jpg?1785520020
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за рубежом, часть договоров подписана, заявила журналистам глава Wildberries Татьяна Ким.
"У нас десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за ее пределами, часть договоров уже заключена. Помимо этого, скоро мы запустим в эксплуатацию наши объекты, которые строили в странах присутствия", - сообщила она.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, александр новак, wildberries, минфин, фнс россии
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Wildberries, Минфин, ФНС России
Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей
Глава Wildberries Ким: у компании десятки предложений по аренде логистических мощностей
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за рубежом, часть договоров подписана, заявила журналистам глава Wildberries Татьяна Ким.
"У нас десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за ее пределами, часть договоров уже заключена. Помимо этого, скоро мы запустим в эксплуатацию наши объекты, которые строили в странах присутствия", - сообщила она.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей.