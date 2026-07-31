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Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей
Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей - 31.07.2026, ПРАЙМ
Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей
Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за рубежом, часть договоров подписана, заявила журналистам глава... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T20:47+0300
2026-07-31T20:47+0300
бизнес
россия
рф
александр новак
wildberries
минфин
фнс россии
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за рубежом, часть договоров подписана, заявила журналистам глава Wildberries Татьяна Ким. "У нас десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за ее пределами, часть договоров уже заключена. Помимо этого, скоро мы запустим в эксплуатацию наши объекты, которые строили в странах присутствия", - сообщила она. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей.
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бизнес, россия, рф, александр новак, wildberries, минфин, фнс россии
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Wildberries, Минфин, ФНС России
20:47 31.07.2026
 
Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей

Глава Wildberries Ким: у компании десятки предложений по аренде логистических мощностей

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за рубежом, часть договоров подписана, заявила журналистам глава Wildberries Татьяна Ким.
"У нас десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за ее пределами, часть договоров уже заключена. Помимо этого, скоро мы запустим в эксплуатацию наши объекты, которые строили в странах присутствия", - сообщила она.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей.
 
БизнесРОССИЯРФАлександр НовакWildberriesМинфинФНС России
 
 
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