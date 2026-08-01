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Юрист разъяснила, кому положена доплата за 30 лет стажа
Юрист разъяснила, кому положена доплата за 30 лет стажа - 01.08.2026, ПРАЙМ
Юрист разъяснила, кому положена доплата за 30 лет стажа
Информация о доплате к пенсии за 30-летний стаж появляется в самых разных источниках с завидной регулярностью. Заместитель генерального директора — директор... | 01.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-01T03:03+0300
2026-08-01T03:03+0300
2026-08-01T03:03+0300
общество
нпф
пенсии
надбавка
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Информация о доплате к пенсии за 30-летний стаж появляется в самых разных источниках с завидной регулярностью. Заместитель генерального директора — директор юридического департамента НПФ "Ингосстрах" Маргарита Касьянова разъяснила агентству "Прайм", что данная надбавка не является универсальной и имеет строго адресный характер.Действующее законодательство не предусматривает специальной федеральной надбавки за 30 лет стажа как такового. Однако существует так называемая "сельская надбавка", которая предназначена для неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности и имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве."Доплата за 30 лет стажа — это не универсальная надбавка для всех, а адресная мера поддержки для неработающих пенсионеров с сельским стажем", — подчеркнула Касьянова.С 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9 584,69 рубля. Сельская надбавка равна 25% от этой суммы — 2 396,17 рубля в месяц. Это ежемесячная прибавка, которая выплачивается на постоянной основе и сохраняется даже при переезде пенсионера из сельской местности в город.Важный нюанс получения надбавки заключается в подтверждении стажа: до 1992 года в зачет идет любая работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях. С 1992 года требуется, чтобы должность соответствовала утвержденному перечню, а организация вела деятельность в сфере растениеводства, животноводства или рыбоводства. В стаж также засчитываются периоды ухода за детьми до полутора лет (с 2026 года снято ограничение в шесть лет).Если 30-летний стаж был достигнут до выхода на пенсию, но человек продолжал работать, то после увольнения автоматического перерасчета не будет — необходимо подать заявление в СФР с подтверждающими документами.С января 2027 года надбавка будет назначаться автоматически для тех, кто уже получает пенсию. СФР проведет перерасчет и доплату спустя месяц с даты возникновения права на льготу. При оформлении страховой пенсии впервые надбавка также будет устанавливаться автоматически. Если по каким-то причинам этого не произойдет, с февраля 2027 года можно обратиться в Социальный фонд через портал Госуслуг, МФЦ или лично.Помимо сельской надбавки, длительный стаж дает право на иные меры поддержки, которые могут применяться совместно. Это звание "Ветеран труда", для получения которого в ряде регионов достаточно 30-35 лет стажа (дает право на ежемесячную выплату и льготы по ЖКУ). Также это досрочный выход на пенсию: женщины - с 37 годами стажа и мужчины - с 42 годами могут выйти на пенсию на два года раньше.Также существуют "северные" надбавки. Так, за 15 лет работы в районах Крайнего Севера — 50% фиксированной выплаты (4 792 рубля), за 20 лет в приравненных местностях — 30% (2 875 рублей). Есть и региональные выплаты. Все это может применяться совместно. Для получения надбавок нужно убедиться в корректности учета стажа и при необходимости обратиться в Социальный фонд.
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общество , нпф, пенсии, надбавка
Общество , НПФ, Пенсии, надбавка
Юрист разъяснила, кому положена доплата за 30 лет стажа
Юрист Касьянова перечислила условия для получения надбавок за стаж к пенсии
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Информация о доплате к пенсии за 30-летний стаж появляется в самых разных источниках с завидной регулярностью. Заместитель генерального директора — директор юридического департамента НПФ "Ингосстрах" Маргарита Касьянова разъяснила агентству "Прайм", что данная надбавка не является универсальной и имеет строго адресный характер.
Действующее законодательство не предусматривает специальной федеральной надбавки за 30 лет стажа как такового. Однако существует так называемая "сельская надбавка", которая предназначена для неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности и имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.
"Доплата за 30 лет стажа — это не универсальная надбавка для всех, а адресная мера поддержки для неработающих пенсионеров с сельским стажем", — подчеркнула Касьянова.
С 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9 584,69 рубля. Сельская надбавка равна 25% от этой суммы — 2 396,17 рубля в месяц. Это ежемесячная прибавка, которая выплачивается на постоянной основе и сохраняется даже при переезде пенсионера из сельской местности в город.
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Важный нюанс получения надбавки заключается в подтверждении стажа: до 1992 года в зачет идет любая работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях. С 1992 года требуется, чтобы должность соответствовала утвержденному перечню, а организация вела деятельность в сфере растениеводства, животноводства или рыбоводства. В стаж также засчитываются периоды ухода за детьми до полутора лет (с 2026 года снято ограничение в шесть лет).
Если 30-летний стаж был достигнут до выхода на пенсию, но человек продолжал работать, то после увольнения автоматического перерасчета не будет — необходимо подать заявление в СФР с подтверждающими документами.
С января 2027 года надбавка будет назначаться автоматически для тех, кто уже получает пенсию. СФР проведет перерасчет и доплату спустя месяц с даты возникновения права на льготу. При оформлении страховой пенсии впервые надбавка также будет устанавливаться автоматически. Если по каким-то причинам этого не произойдет, с февраля 2027 года можно обратиться в Социальный фонд через портал Госуслуг, МФЦ или лично.
Помимо сельской надбавки, длительный стаж дает право на иные меры поддержки, которые могут применяться совместно. Это звание "Ветеран труда", для получения которого в ряде регионов достаточно 30-35 лет стажа (дает право на ежемесячную выплату и льготы по ЖКУ). Также это досрочный выход на пенсию: женщины - с 37 годами стажа и мужчины - с 42 годами могут выйти на пенсию на два года раньше.
Также существуют "северные" надбавки. Так, за 15 лет работы в районах Крайнего Севера — 50% фиксированной выплаты (4 792 рубля), за 20 лет в приравненных местностях — 30% (2 875 рублей). Есть и региональные выплаты. Все это может применяться совместно. Для получения надбавок нужно убедиться в корректности учета стажа и при необходимости обратиться в Социальный фонд.