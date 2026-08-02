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"Бюрократический квест": как оставить вклад в наследство - 02.08.2026, ПРАЙМ
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"Бюрократический квест": как оставить вклад в наследство
"Бюрократический квест": как оставить вклад в наследство - 02.08.2026, ПРАЙМ
"Бюрократический квест": как оставить вклад в наследство
Возможность завещать банковские счета есть у каждого, но на практике отсутствие четких указаний оборачивается для наследников долгими месяцами поисков и... | 02.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-02T02:02+0300
2026-08-02T02:02+0300
финансы
банки
наследство
завещание
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Возможность завещать банковские счета есть у каждого, но на практике отсутствие четких указаний оборачивается для наследников долгими месяцами поисков и судебных проволочек. О том, как правильно распорядиться деньгами в банке, чтобы не создавать проблем близким, агентству "Прайм" рассказала независимый налоговый и финансовый консультант Алла Милютина.Российское законодательство предлагает два легальных способа определить судьбу вклада. Первый и самый простой — оформить завещательное распоряжение непосредственно в банке. Это бесплатно, документ имеет силу нотариального, а для его оформления нужен лишь паспорт. Однако есть важное ограничение: такое распоряжение действует исключительно в отношении счетов именно этого банка.Второй, универсальный вариант — составить нотариальное завещание. Оно позволяет распределить не только деньги, но и квартиры, машины, ценные бумаги. Но эта услуга уже платная.Главная тонкость, о которой забывают многие, — идентификация имущества в тексте завещания."Указывать номер конкретного депозитного счета — не всегда удачное решение, банки могут менять реквизиты. Гораздо практичнее привязываться не к номеру, а к самому банку: например, "все средства на счетах в банке "А" — наследнику Иванову, а в банке "Б" — Петрову". Это избавит от необходимости переписывать завещание при каждом техническом изменении", — пояснила Милютина.Она рекомендует не дробить каждый вклад на доли, если наследников несколько. Допустимо использовать механизм завещательного отказа: один наследник получает все средства на счете, но обязан выплатить определенные суммы другим лицам. Это значительно упрощает процедуру.Возможен и максимально широкий вариант формулировки: завещать все денежные средства, находящиеся на счетах в банках РФ, всем наследникам в равных долях. В этом случае после открытия наследства нотариус направит запрос в налоговые органы, получит сведения об открытых счетах, а затем обратится в соответствующие банки для поиска денежных средств. Такой механизм работает, но требует времени. Если же в завещании заранее перечислены банки, где находятся активы, нотариусу и наследникам будет гораздо проще и быстрее установить состав наследства.По словам Милютиной, чем понятнее сформулированы распоряжения и чем проще наследникам идентифицировать имущество, тем меньше вероятность, что наследственное дело превратится в длительный бюрократический квест.
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финансы, банки, наследство, завещание
Финансы, Банки, наследство, завещание
02:02 02.08.2026
 
"Бюрократический квест": как оставить вклад в наследство

Налоговый консультант Милютина назвала несколько способов завещать вклад

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Возможность завещать банковские счета есть у каждого, но на практике отсутствие четких указаний оборачивается для наследников долгими месяцами поисков и судебных проволочек. О том, как правильно распорядиться деньгами в банке, чтобы не создавать проблем близким, агентству "Прайм" рассказала независимый налоговый и финансовый консультант Алла Милютина.
Российское законодательство предлагает два легальных способа определить судьбу вклада. Первый и самый простой — оформить завещательное распоряжение непосредственно в банке. Это бесплатно, документ имеет силу нотариального, а для его оформления нужен лишь паспорт. Однако есть важное ограничение: такое распоряжение действует исключительно в отношении счетов именно этого банка.
Второй, универсальный вариант — составить нотариальное завещание. Оно позволяет распределить не только деньги, но и квартиры, машины, ценные бумаги. Но эта услуга уже платная.
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Главная тонкость, о которой забывают многие, — идентификация имущества в тексте завещания.
"Указывать номер конкретного депозитного счета — не всегда удачное решение, банки могут менять реквизиты. Гораздо практичнее привязываться не к номеру, а к самому банку: например, "все средства на счетах в банке "А" — наследнику Иванову, а в банке "Б" — Петрову". Это избавит от необходимости переписывать завещание при каждом техническом изменении", — пояснила Милютина.
Она рекомендует не дробить каждый вклад на доли, если наследников несколько. Допустимо использовать механизм завещательного отказа: один наследник получает все средства на счете, но обязан выплатить определенные суммы другим лицам. Это значительно упрощает процедуру.
Возможен и максимально широкий вариант формулировки: завещать все денежные средства, находящиеся на счетах в банках РФ, всем наследникам в равных долях. В этом случае после открытия наследства нотариус направит запрос в налоговые органы, получит сведения об открытых счетах, а затем обратится в соответствующие банки для поиска денежных средств. Такой механизм работает, но требует времени. Если же в завещании заранее перечислены банки, где находятся активы, нотариусу и наследникам будет гораздо проще и быстрее установить состав наследства.
По словам Милютиной, чем понятнее сформулированы распоряжения и чем проще наследникам идентифицировать имущество, тем меньше вероятность, что наследственное дело превратится в длительный бюрократический квест.
 
ФинансыБанкинаследствозавещание
 
 
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