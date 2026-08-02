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Что делать, если в пенсии отказывают из-за ошибки в документах

Что делать, если в пенсии отказывают из-за ошибки в документах - 02.08.2026, ПРАЙМ

Что делать, если в пенсии отказывают из-за ошибки в документах

Проблема подтверждения рабочего стажа из-за ошибок в документах или отсутствия архивов является актуальной для многих пенсионеров. О прецедентном судебном... | 02.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-02T03:03+0300

2026-08-02T03:03+0300

2026-08-02T03:03+0300

общество

пенсионный фонд россии

стаж работы

документы

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Проблема подтверждения рабочего стажа из-за ошибок в документах или отсутствия архивов является актуальной для многих пенсионеров. О прецедентном судебном решении для миллионов граждан, чей стаж пришелся на 1990-е годы, когда архивы велись нерегулярно, а многие предприятия исчезли, агентству "Прайм" рассказала юрист Юлия Верёвкина.В прошлом году жительница Красноярского края обратилась в ПФР с заявлением о назначении пенсии, имея необходимый стаж и возраст. Однако специалисты фонда ей отказали из-за помарки, обнаруженной в графе, отражающей период работы с 1992 по 1995 год. ПФР потребовал предоставить уточняющие документы от работодателя, который прекратил свое существование 30 лет назад, что сделало выполнение этого требования невозможным.В июле 2025 года суд встал на сторону пенсионерки и постановил, что помарка в трудовой книжке не может служить основанием для отказа в назначении пенсии, если исправление выполнено надлежащим образом и есть доказательства трудовой деятельности. Суд обязал ПФР включить спорный период в стаж и назначить пенсию со дня первого обращения, что предполагает выплату всех недополученных за время разбирательств средств.Данное решение перекликается с более ранней судебной практикой, где также указывалось, что дефекты оформления, например, нечеткий оттиск печати, не могут лишать гражданина пенсионных прав при наличии других подтверждающих фактов."ПФР не может прятаться за отсутствием документов. Если вам удалось собрать достаточно косвенных доказательств — справки из архивов, показания свидетелей, данные о медстраховании — суд, с высокой долей вероятности, встанет на вашу сторону, даже если работодатель по каким-то причинам не отчислял за вас взносы", — подчеркнула Юлия Веревкина.Для защиты своих прав юрист рекомендует действовать по следующему алгоритму. В первую очередь, необходимо обратиться в городской архив для получения справки, подтверждающей факт существования организации в нужный период. Затем стоит найти бывших коллег, готовых подтвердить факт работы в суде. Собрать следует любые сохранившиеся косвенные документы: чеки, квитанции о зарплате, справки из соцстраха, полисы медицинского страхования. Если ПФР отказывает, нужно подавать иск в суд, и сделать это важно в течение трех месяцев с момента получения отказного решения.

https://1prime.ru/20260709/stazh-871389322.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , пенсионный фонд россии, стаж работы, документы