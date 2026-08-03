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Стамбульский аэропорт установил новый рекорд
Стамбульский аэропорт установил новый рекорд - 03.08.2026, ПРАЙМ
Стамбульский аэропорт установил новый рекорд
Аэропорт имени Сабихи Гекчен в Стамбуле установил новый рекорд, обслужив более 174 тысяч пассажиров за сутки, подтвердили РИА Новости в пресс-службе воздушной... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:05+0300
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СТАМБУЛ, 3 авг - ПРАЙМ. Аэропорт имени Сабихи Гекчен в Стамбуле установил новый рекорд, обслужив более 174 тысяч пассажиров за сутки, подтвердили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Мы установили новый рекорд в воскресенье - аэропорт обслужил 174 тысячи 325 пассажиров и 919 рейсов", - сообщили в пресс-службе.
Аэропорт обладает всего двумя ВПП в отличие от Стамбульского международного, где завершается строительство уже четвертой полосы.
Стамбульский международный аэропорт (IST) установил в субботу рекорд Европы, обслужив за сутки более 289 тысяч пассажиров, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Стамбульский аэропорт (IST) за 2025 год обслужил более 84,4 миллиона пассажиров, а аэропорт имени Сабихи Гекчен - более 48 миллионов пассажиров.
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Бизнес, Финансы, Стамбул, ЕВРОПА, ТУРЦИЯ
Стамбульский аэропорт установил новый рекорд
Аэропорт Стамбула установил новый рекорд, обслужив более 174 тысяч пассажиров за сутки
СТАМБУЛ, 3 авг - ПРАЙМ. Аэропорт имени Сабихи Гекчен в Стамбуле установил новый рекорд, обслужив более 174 тысяч пассажиров за сутки, подтвердили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Мы установили новый рекорд в воскресенье - аэропорт обслужил 174 тысячи 325 пассажиров и 919 рейсов", - сообщили в пресс-службе.
Аэропорт обладает всего двумя ВПП в отличие от Стамбульского международного, где завершается строительство уже четвертой полосы.
Стамбульский международный аэропорт (IST) установил в субботу рекорд Европы, обслужив за сутки более 289 тысяч пассажиров, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Стамбульский аэропорт (IST) за 2025 год обслужил более 84,4 миллиона пассажиров, а аэропорт имени Сабихи Гекчен - более 48 миллионов пассажиров.