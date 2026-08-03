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TotalEnergies покупает наземные активы Shell в Европе

TotalEnergies покупает наземные активы Shell в Европе - 03.08.2026, ПРАЙМ

TotalEnergies покупает наземные активы Shell в Европе

TotalEnergies приобретает весь портфель энергетических активов на основе источников возобновляемой энергии у британской Shell в Европе мощностью 4 ГВт, сообщила | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T13:40+0300

2026-08-03T13:40+0300

2026-08-03T13:40+0300

газ

европа

totalenergies

shell

италия

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. TotalEnergies приобретает весь портфель энергетических активов на основе источников возобновляемой энергии у британской Shell в Европе мощностью 4 ГВт, сообщила французская компания. "TotalEnergies подписала соглашение с Shell о приобретении всего ее бизнеса в сфере наземных возобновляемых источников энергии в Европе", - говорится в релизе. Общая мощность этих активов составляет 4 ГВт, это в том числе действующие и строящиеся солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 500 МВт, расположенные преимущественно в Италии и Нидерландах, а также портфель проектов в области солнечной и ветровой энергетики и аккумуляторных систем общей мощностью 3,5 ГВт в Италии, Великобритании и Испании, указано в сообщении. Сама покупка ожидается к концу текущего года после получения необходимых одобрений, после чего активы перейдут в полную собственность TotalEnergies, говорится в пресс-релизе. Также TotalEnergies подписала соглашение со страховым фондом, управляемым компанией KKR, о продаже доли в 50% в портфеле наземных солнечных и ветровых объектов мощностью 1,2 ГВт в Германии, Испании, Франции и Польше. Стоимость всего портфеля составляет 1,8 миллиарда евро. TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах. Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании составляет 85 тысяч сотрудников.

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газ, европа, totalenergies, shell, италия, испания