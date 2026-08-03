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Акции GameStop снизились на предторгах на 10% - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Акции GameStop снизились на предторгах на 10%
Акции GameStop снизились на предторгах на 10% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Акции GameStop снизились на предторгах на 10%
Акции американской сети магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop в понедельник снижались в цене на предторгах в США на 10% после объявления о сделке по... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:15+0300
2026-08-03T17:20+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Акции американской сети магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop в понедельник снижались в цене на предторгах в США на 10% после объявления о сделке по обмену облигаций на сумму в 1,4 миллиарда долларов на акции, следует из данных торгов и пресс-релиза компании. По состоянию на 15.43 мск цена акций GameStop снижаются на предторгах на 6,72% - до 20,26 доллара за ценную бумагу. Ранее бумаги дешевели на 10%. В пятницу акции завершили торги снижением стоимости на 0,73%, до 21,72 доллара. Ранее компания сообщила, что достигла договоренности с держателями облигаций об обмене конвертируемых бондов на акции класса A. В частности, обмен затрагивает выпуски безкупонных облигаций с погашением в 2030 году на 400 миллионов долларов и с погашением в 2032 году на 1 миллиард долларов, отметила компания. GameStop Corp занимается продажей игровых аппаратных и программных продуктов, видеоигр, потребительской электроники и беспроводных услуг. Широкую известность получила в январе 2021 года: компания, испытывавшая большие трудности из-за пандемии коронавируса и устаревшей бизнес-модели, оказалась в центре феномена, когда частные инвесторы "разгоняли" ее акции, чтобы проучить крупные инвестфонды, активно ставившие на крах GameStop.
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192
40
192
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рынок, торги, сша, gamestop
Рынок, Торги, США, GameStop
16:15 03.08.2026 (обновлено: 17:20 03.08.2026)
 
Акции GameStop снизились на предторгах на 10%

Акции GameStop снизились на предторгах в США на 10%

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Акции американской сети магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop в понедельник снижались в цене на предторгах в США на 10% после объявления о сделке по обмену облигаций на сумму в 1,4 миллиарда долларов на акции, следует из данных торгов и пресс-релиза компании.
По состоянию на 15.43 мск цена акций GameStop снижаются на предторгах на 6,72% - до 20,26 доллара за ценную бумагу. Ранее бумаги дешевели на 10%. В пятницу акции завершили торги снижением стоимости на 0,73%, до 21,72 доллара.
Ранее компания сообщила, что достигла договоренности с держателями облигаций об обмене конвертируемых бондов на акции класса A. В частности, обмен затрагивает выпуски безкупонных облигаций с погашением в 2030 году на 400 миллионов долларов и с погашением в 2032 году на 1 миллиард долларов, отметила компания.
GameStop Corp занимается продажей игровых аппаратных и программных продуктов, видеоигр, потребительской электроники и беспроводных услуг. Широкую известность получила в январе 2021 года: компания, испытывавшая большие трудности из-за пандемии коронавируса и устаревшей бизнес-модели, оказалась в центре феномена, когда частные инвесторы "разгоняли" ее акции, чтобы проучить крупные инвестфонды, активно ставившие на крах GameStop.
 
РынокТоргиСШАGameStop
 
 
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