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Акции GameStop снизились на предторгах на 10%

Акции GameStop снизились на предторгах на 10% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Акции GameStop снизились на предторгах на 10%

Акции американской сети магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop в понедельник снижались в цене на предторгах в США на 10% после объявления о сделке по... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T16:15+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Акции американской сети магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop в понедельник снижались в цене на предторгах в США на 10% после объявления о сделке по обмену облигаций на сумму в 1,4 миллиарда долларов на акции, следует из данных торгов и пресс-релиза компании. По состоянию на 15.43 мск цена акций GameStop снижаются на предторгах на 6,72% - до 20,26 доллара за ценную бумагу. Ранее бумаги дешевели на 10%. В пятницу акции завершили торги снижением стоимости на 0,73%, до 21,72 доллара. Ранее компания сообщила, что достигла договоренности с держателями облигаций об обмене конвертируемых бондов на акции класса A. В частности, обмен затрагивает выпуски безкупонных облигаций с погашением в 2030 году на 400 миллионов долларов и с погашением в 2032 году на 1 миллиард долларов, отметила компания. GameStop Corp занимается продажей игровых аппаратных и программных продуктов, видеоигр, потребительской электроники и беспроводных услуг. Широкую известность получила в январе 2021 года: компания, испытывавшая большие трудности из-за пандемии коронавируса и устаревшей бизнес-модели, оказалась в центре феномена, когда частные инвесторы "разгоняли" ее акции, чтобы проучить крупные инвестфонды, активно ставившие на крах GameStop.

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