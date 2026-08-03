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Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 1,63%

Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 1,63% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 1,63%

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,63%, следует из данных Московской биржи. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T19:15+0300

2026-08-03T19:15+0300

2026-08-03T19:15+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,63%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,63%, до 2262,75 пункта, индекс РТС - на 0,87%, до 890,25 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,08%, до 874,05 пункта.

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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс