https://1prime.ru/20260803/alibaba-871984724.html

Alibaba представила обновленную модель wen 3.8-Max

Alibaba представила обновленную модель wen 3.8-Max - 03.08.2026, ПРАЙМ

Alibaba представила обновленную модель wen 3.8-Max

Китайская компания Alibaba представила обновленную модель Qwen3.8-Max с расширенными возможностями в программировании, исследованиях и долгосрочных задачах,... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T20:16+0300

2026-08-03T20:16+0300

2026-08-03T20:16+0300

технологии

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россия

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Китайская компания Alibaba представила обновленную модель Qwen3.8-Max с расширенными возможностями в программировании, исследованиях и долгосрочных задачах, сказано в заявлении на официальном сайте компании. Ранее агентство Синьхуа передавало, что семейство моделей ИИ Qwen от китайской технологической компании Alibaba стало самой популярной в мире системой ИИ с открытым исходным кодом. По данным на апрель этого года количество скачиваний Qwen превысило отметку в 1 миллиард. "Компания Alibaba официально объявила о запуске Qwen 3.8-Max, самой мощной модели серии Qwen на сегодняшний день", - сказано в заявлении китайской компании. В публикации Alibaba говорится, что новейшая модель Qwen 3.8-Max имеет 2,4 триллиона параметров и умеет работать с контекстом диалога до 1 миллиона единиц текста (токенов). Новая модель демонстрирует расширенные возможности в программировании, исследованиях и долгосрочных задачах, а также может анализировать визуальные данные. По сообщению разработчиков, модель Qwen 3.8-Max сможет предоставлять данные для решения сложных задач, значительно снижая при этом вычислительные затраты и задержку по сравнению с аналогичными моделями. Кроме того, Qwen3.8-Max сможет также разрабатывать приложения, анализировать юридические документы, проводить спортивную аналитику, финансовые исследования, обрабатывать объемные документы, телевизионные сериалы или прямые трансляции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, alibaba