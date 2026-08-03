https://1prime.ru/20260803/alibaba-871984724.html
Alibaba представила обновленную модель wen 3.8-Max
Alibaba представила обновленную модель wen 3.8-Max - 03.08.2026, ПРАЙМ
Alibaba представила обновленную модель wen 3.8-Max
Китайская компания Alibaba представила обновленную модель Qwen3.8-Max с расширенными возможностями в программировании, исследованиях и долгосрочных задачах,... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T20:16+0300
2026-08-03T20:16+0300
2026-08-03T20:16+0300
технологии
бизнес
россия
alibaba
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871984724.jpg?1785777406
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Китайская компания Alibaba представила обновленную модель Qwen3.8-Max с расширенными возможностями в программировании, исследованиях и долгосрочных задачах, сказано в заявлении на официальном сайте компании.
Ранее агентство Синьхуа передавало, что семейство моделей ИИ Qwen от китайской технологической компании Alibaba стало самой популярной в мире системой ИИ с открытым исходным кодом. По данным на апрель этого года количество скачиваний Qwen превысило отметку в 1 миллиард.
"Компания Alibaba официально объявила о запуске Qwen 3.8-Max, самой мощной модели серии Qwen на сегодняшний день", - сказано в заявлении китайской компании.
В публикации Alibaba говорится, что новейшая модель Qwen 3.8-Max имеет 2,4 триллиона параметров и умеет работать с контекстом диалога до 1 миллиона единиц текста (токенов).
Новая модель демонстрирует расширенные возможности в программировании, исследованиях и долгосрочных задачах, а также может анализировать визуальные данные.
По сообщению разработчиков, модель Qwen 3.8-Max сможет предоставлять данные для решения сложных задач, значительно снижая при этом вычислительные затраты и задержку по сравнению с аналогичными моделями.
Кроме того, Qwen3.8-Max сможет также разрабатывать приложения, анализировать юридические документы, проводить спортивную аналитику, финансовые исследования, обрабатывать объемные документы, телевизионные сериалы или прямые трансляции.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, alibaba
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Alibaba
Alibaba представила обновленную модель wen 3.8-Max
Alibaba представила обновленную модель wen 3.8-Max с расширенными возможностями
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Китайская компания Alibaba представила обновленную модель Qwen3.8-Max с расширенными возможностями в программировании, исследованиях и долгосрочных задачах, сказано в заявлении на официальном сайте компании.
Ранее агентство Синьхуа передавало, что семейство моделей ИИ Qwen от китайской технологической компании Alibaba стало самой популярной в мире системой ИИ с открытым исходным кодом. По данным на апрель этого года количество скачиваний Qwen превысило отметку в 1 миллиард.
"Компания Alibaba официально объявила о запуске Qwen 3.8-Max, самой мощной модели серии Qwen на сегодняшний день", - сказано в заявлении китайской компании.
В публикации Alibaba говорится, что новейшая модель Qwen 3.8-Max имеет 2,4 триллиона параметров и умеет работать с контекстом диалога до 1 миллиона единиц текста (токенов).
Новая модель демонстрирует расширенные возможности в программировании, исследованиях и долгосрочных задачах, а также может анализировать визуальные данные.
По сообщению разработчиков, модель Qwen 3.8-Max сможет предоставлять данные для решения сложных задач, значительно снижая при этом вычислительные затраты и задержку по сравнению с аналогичными моделями.
Кроме того, Qwen3.8-Max сможет также разрабатывать приложения, анализировать юридические документы, проводить спортивную аналитику, финансовые исследования, обрабатывать объемные документы, телевизионные сериалы или прямые трансляции.