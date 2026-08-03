https://1prime.ru/20260803/amazon-871979118.html
Капитализация Amazon поднялась выше 3 триллионов долларов
Капитализация Amazon поднялась выше 3 триллионов долларов - 03.08.2026, ПРАЙМ
Капитализация Amazon поднялась выше 3 триллионов долларов
Капитализация рознично-технологической компании Amazon в понедельник впервые поднялась выше отметки в 3 триллиона долларов, следует из данных торгов. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:57+0300
2026-08-03T16:57+0300
2026-08-03T16:57+0300
сша
канада
китай
amazon
apple
nvidia
https://cdnn.1prime.ru/img/82822/42/828224273_0:0:3894:2191_1920x0_80_0_0_44add58698cedccf8ad6e747d8957252.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Капитализация рознично-технологической компании Amazon в понедельник впервые поднялась выше отметки в 3 триллиона долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 16.46 мск цена акций Amazon подскакивала на 5,71% - до 287,1 доллара за ценную бумагу, что стало новым историческим максимумом. Таким образом, рыночная стоимость компании составляет 3,096 триллиона долларов. Ранее эту отметку преодолевали такие компании как Apple, Nvidia, Microsoft и Alphabet. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. У компании также есть облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) и проект Amazon Leo в сфере спутниковой связи.
https://1prime.ru/20260731/amazon-871917479.html
сша
канада
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82822/42/828224273_183:0:3639:2592_1920x0_80_0_0_f66fdaef200760af79496bf2deca23f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, канада, китай, amazon, apple, nvidia
США, КАНАДА, КИТАЙ, Amazon, Apple, Nvidia
Капитализация Amazon поднялась выше 3 триллионов долларов
Капитализация Amazon впервые превысила 3 триллиона долларов