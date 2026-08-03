https://1prime.ru/20260803/amazon-871979118.html

Капитализация Amazon поднялась выше 3 триллионов долларов

Капитализация Amazon поднялась выше 3 триллионов долларов - 03.08.2026, ПРАЙМ

Капитализация Amazon поднялась выше 3 триллионов долларов

Капитализация рознично-технологической компании Amazon в понедельник впервые поднялась выше отметки в 3 триллиона долларов, следует из данных торгов. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T16:57+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Капитализация рознично-технологической компании Amazon в понедельник впервые поднялась выше отметки в 3 триллиона долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 16.46 мск цена акций Amazon подскакивала на 5,71% - до 287,1 доллара за ценную бумагу, что стало новым историческим максимумом. Таким образом, рыночная стоимость компании составляет 3,096 триллиона долларов. Ранее эту отметку преодолевали такие компании как Apple, Nvidia, Microsoft и Alphabet. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. У компании также есть облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) и проект Amazon Leo в сфере спутниковой связи.

https://1prime.ru/20260731/amazon-871917479.html

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сша, канада, китай, amazon, apple, nvidia