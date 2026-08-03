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Арбитраж Москвы оставил без движения заявление о банкротстве Euroclear Bank

Арбитраж Москвы оставил без движения заявление о банкротстве Euroclear Bank - 03.08.2026, ПРАЙМ

Арбитраж Москвы оставил без движения заявление о банкротстве Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы оставил без движения заявление частного инвестора Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, говорится в материалах, с... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T17:30+0300

2026-08-03T17:30+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил без движения заявление частного инвестора Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление поступило в суд 23 июля. Суд установил, что оно подано с процессуальными нарушениями. Так, заявителем не уплачена госпошлина в размере 10 тысяч рублей, а также не приложена копия паспорта. Суд предложил Петрову устранить недостатки до 31 августа. Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем - чуть более 2,5 миллиона рублей, следует из данных суда. Арбитражные суды двух инстанций в Санкт-Петербурге ранее взыскали с Euroclear в пользу Петрова около 31,8 тысячи долларов (около 2,5 миллиона рублей по текущему курсу). В эту сумму вошла стоимость погашения принадлежащих Петрову еврооблигаций, замороженных в депозитарии бельгийского банка, и купонный доход по бумагам. Это не первое заявление о банкротстве Euroclear Bank, поданное в российский суд. Арбитражный суд Москвы в марте 2025 года прекратил производство по делу о банкротстве бельгийского банка, возбужденное по заявлению московского АО "Гео-Система", чьи ценные бумаги также были заблокированы из-за санкций. Суд тогда пришел к выводу, что у Euroclear Bank отсутствуют признаки банкротства, а неисполнение им обязательств перед заявителем обусловлено ограничениями на основании российского антисанкционного законодательства. При этом, отмечал суд, у заявителя сохранялась возможность получить положенные ему выплаты вне банкротной процедуры. Представитель Euroclear Bank говорил тогда в суде, что "существует несудебный порядок погашения требований российских инвесторов по президентскому указу 665". Кроме того, представитель должника усомнился в компетенции российского суда для банкротства Euroclear, так как у последнего не прослеживается связь с Российской Федерацией - деятельность он ведет вне РФ, имущество на его счетах в РФ не может быть передано в конкурсную массу. Представители Банка России и Национального расчетного депозитария, привлеченных к тому делу третьими лицами, в целом поддержали позицию должника. Так, юрист ЦБ говорил в суде, что денежные средства Euroclear заморожены на специальных счетах в соответствии с антисанкционными указами. По его словам, передача денег с этих счетов в конкурсную массу "будет являться обходом тех мер, которые этими указами президента установлены".

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