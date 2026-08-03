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Авиакомпания "Открытое небо" готова начать полеты на аэростатах над Алтаем

Авиакомпания "Открытое небо" готова начать полеты на аэростатах над Алтаем - 03.08.2026, ПРАЙМ

Авиакомпания "Открытое небо" готова начать полеты на аэростатах над Алтаем

Авиакомпания "Открытое небо" уже готова начать полеты на аэростатах над Алтаем, а в будущем планирует запустить путешествия и над другими туристическими... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T18:16+0300

2026-08-03T18:16+0300

2026-08-03T18:16+0300

бизнес

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росавиация

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Открытое небо" уже готова начать полеты на аэростатах над Алтаем, а в будущем планирует запустить путешествия и над другими туристическими территориями России, переводя полеты на воздушных шарах с уровня увлечения энтузиастов на уровень профессиональной деятельности, сообщил консультант и предприниматель Андрей Шешенин. Ранее в понедельник Росавиация объявила о появлении в России первой авиакомпании, которая будет выполнять коммерческие полеты на аэростате. Сертификат эксплуатанта ведомство выдало ООО "Электрик Технолоджи", работающему под брендом "Открытое небо". "Впервые в России полеты на воздушных шарах становятся деятельностью профессиональной авиакомпании, а не увлечением отдельных энтузиастов. Первой территорией работы компании стал Алтай. Сертифицированные аэростаты уже готовы выполнять полеты над одним из самых живописных регионов России. Пассажиры смогут увидеть с высоты птичьего полета захватывающие пейзажи, которые невозможно увидеть с земли", - сообщил Шешенин. Он отметил, что компания "Открытое небо" будет развивать частные полеты, туристические и корпоративные программы, сотрудничать с курортами, гостиницами и регионами. "Мы хотим, чтобы полеты на воздушных шарах перестали быть редким исключением и стали доступной и главное безопасной частью путешествий по России. Алтай - первая территория, где мы начинаем эту работу. В дальнейшем компания планирует увеличивать воздушный флот и открывать новые направления", - привел Шешенин слова основателя компании Алексея Сакача.

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бизнес, туризм, россия, алтай, росавиация