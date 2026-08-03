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Иркутский авиазавод подтвердил готовность изготовить первую партию МС-21 - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Иркутский авиазавод подтвердил готовность изготовить первую партию МС-21
Иркутский авиазавод подтвердил готовность изготовить первую партию МС-21 - 03.08.2026, ПРАЙМ
Иркутский авиазавод подтвердил готовность изготовить первую партию МС-21
Иркутский авиационный завод (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 самолетов МС-21, заявил... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:59+0300
2026-08-03T12:09+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Иркутский авиационный завод (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 самолетов МС-21, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. "Сегодня коллектив Иркутского авиационного завода подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18-ти МС-21 и приступить к работе над следующими заказами, решения по которым на прошлой неделе были приняты в правительстве России по поручению президента России Владимира Путина", – сказал Бадеха, чьи слова приводятся в сообщении Минпромторга России. Серийный импортощамещенный самолет МС-21 совершил первый полет 3 августа текущего года. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
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россия, финансы, владимир путин, оак, ростех, минпромторг
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, ОАК, Ростех, Минпромторг
11:59 03.08.2026 (обновлено: 12:09 03.08.2026)
 
Иркутский авиазавод подтвердил готовность изготовить первую партию МС-21

Глава ОАК Бадеха: Иркутский авиазавод готов изготовить первую партию из 18 самолетов МС-21

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Иркутский авиационный завод (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 самолетов МС-21, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.
"Сегодня коллектив Иркутского авиационного завода подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18-ти МС-21 и приступить к работе над следующими заказами, решения по которым на прошлой неделе были приняты в правительстве России по поручению президента России Владимира Путина", – сказал Бадеха, чьи слова приводятся в сообщении Минпромторга России.
Серийный импортощамещенный самолет МС-21 совершил первый полет 3 августа текущего года. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
 
РОССИЯФинансыВладимир ПутинОАКРостехМинпромторг
 
 
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