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Иркутский авиазавод подтвердил готовность изготовить первую партию МС-21

Иркутский авиазавод подтвердил готовность изготовить первую партию МС-21 - 03.08.2026, ПРАЙМ

Иркутский авиазавод подтвердил готовность изготовить первую партию МС-21

Иркутский авиационный завод (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 самолетов МС-21, заявил... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:59+0300

2026-08-03T11:59+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Иркутский авиационный завод (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 самолетов МС-21, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. "Сегодня коллектив Иркутского авиационного завода подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18-ти МС-21 и приступить к работе над следующими заказами, решения по которым на прошлой неделе были приняты в правительстве России по поручению президента России Владимира Путина", – сказал Бадеха, чьи слова приводятся в сообщении Минпромторга России. Серийный импортощамещенный самолет МС-21 совершил первый полет 3 августа текущего года. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.

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россия, финансы, владимир путин, оак, ростех, минпромторг