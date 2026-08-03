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Продажи новых автомобилей Lada в I полугодии выросли на 4,3% - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых автомобилей Lada в I полугодии выросли на 4,3%
Продажи новых автомобилей Lada в I полугодии выросли на 4,3% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей Lada в I полугодии выросли на 4,3%
Продажи новых автомобилей Lada в январе-июле 2026 года составили 183,1 тысячи единиц, что соответствует прошлогоднему результату, а в июне они выросли на 4,3% - | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T14:41+0300
2026-08-03T14:41+0300
бизнес
промышленность
автоваз
lada
lada niva legend
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в январе-июле 2026 года составили 183,1 тысячи единиц, что соответствует прошлогоднему результату, а в июне они выросли на 4,3% - до 28,9 тысячи штук, сообщил "АвтоВАЗ". "В июле дилерская сеть Lada реализовала 28 948 автомобилей – на 4,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По итогам семи месяцев 2026 года продажи составили 183 091 автомобиль, что практически соответствует объему за тот же период годом ранее", - говорится в сообщении производителя. Лидером роста среди моделей, как отмечают в компании, стала обновленная Niva Travel с двигателем 1,8 литра - продажи выросли в полтора раза относительно июля 2025 года и прибавили 3,3% к июню 2026-го. Всего в июле продано 3 712 таких машин. "На основании данных о продажах за семь месяцев 2026 года и при сохранении текущих рыночных тенденций компания подтверждает прогноз: по итогам года российский автомобильный рынок сохранит объем на уровне 2025 года", - резюмировали в "АвтоВАЗе".
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4.7
96
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, промышленность, автоваз, lada, lada niva legend
Бизнес, Промышленность, АвтоВАЗ, Lada, Lada Niva Legend
14:41 03.08.2026
 
Продажи новых автомобилей Lada в I полугодии выросли на 4,3%

Продажи Lada в январе-июле выросли на 4,3%, до 28,9 тысячи машин

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в январе-июле 2026 года составили 183,1 тысячи единиц, что соответствует прошлогоднему результату, а в июне они выросли на 4,3% - до 28,9 тысячи штук, сообщил "АвтоВАЗ".
"В июле дилерская сеть Lada реализовала 28 948 автомобилей – на 4,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По итогам семи месяцев 2026 года продажи составили 183 091 автомобиль, что практически соответствует объему за тот же период годом ранее", - говорится в сообщении производителя.
Лидером роста среди моделей, как отмечают в компании, стала обновленная Niva Travel с двигателем 1,8 литра - продажи выросли в полтора раза относительно июля 2025 года и прибавили 3,3% к июню 2026-го. Всего в июле продано 3 712 таких машин.
"На основании данных о продажах за семь месяцев 2026 года и при сохранении текущих рыночных тенденций компания подтверждает прогноз: по итогам года российский автомобильный рынок сохранит объем на уровне 2025 года", - резюмировали в "АвтоВАЗе".
 
БизнесПромышленностьАвтоВАЗLadaLada Niva Legend
 
 
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