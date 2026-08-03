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Бельгия впервые с начала ближневосточного кризиса получила СПГ только из РФ

Бельгия впервые с начала ближневосточного кризиса получила СПГ только из РФ - 03.08.2026, ПРАЙМ

Бельгия впервые с начала ближневосточного кризиса получила СПГ только из РФ

Бельгия в июле впервые с начала ближневосточного кризиса получила весь импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) только из России после резкого сокращения... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T18:55+0300

2026-08-03T18:55+0300

2026-08-03T18:55+0300

энергетика

газ

мировая экономика

бельгия

ближний восток

ормузский пролив

ес

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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - ПРАЙМ. Бельгия в июле впервые с начала ближневосточного кризиса получила весь импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) только из России после резкого сокращения поставок из других стран на фоне конфликта вокруг Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив, сообщает агентство Belga. "В июле Бельгия полностью зависела от России в импорте сжиженного природного газа (СПГ), поскольку война на Ближнем Востоке привела к резкому сокращению поставок в Европу", - говорится в сообщении агентства. Речь идет именно о поставках сжиженного природного газа, который доставляется морскими танкерами. При этом Бельгия продолжала получать природный газ по трубопроводам из Норвегии и Великобритании. По имеющимся данным, общий объем поставок СПГ в Бельгию в июле сократился в целом более чем на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Единственным поставщиком сжиженного газа при этом оказалась Россия, которая экспортировала в королевство около 0,4 миллиона тонн СПГ. Как поясняет агентство, европейские компании этим летом практически отказались закупать дополнительные партии СПГ для заполнения подземных хранилищ к зимнему отопительному сезону из-за сохраняющихся высоких цен, что грозит серьезным отложенным энергетическим кризисом. Одновременно конфликт на Ближнем Востоке и перебои с проходом судов через Ормузский пролив резко ограничили поставки из Катара и от других производителей Персидского залива. В результате покупатели были вынуждены активнее обращаться к российскому газу. Еще в прошлом году Бельгия получала СПГ не только из России, но и из других стран. В частности, около 16% бельгийского импорта СПГ приходилось на Катар, однако после обострения ситуации на Ближнем Востоке именно катарские поставки оказались наиболее уязвимыми. При этом Россия уже являлась крупнейшим поставщиком СПГ для Бельгии, а ее доля продолжала расти и в 2026 году. Ситуация осложняет реализацию энергетической стратегии Еврокомиссии, нацеленной на полный отказ от российских энергоресурсов. Несмотря на введенный запрет на новые краткосрочные закупки российского СПГ и решение полностью отказаться от его импорта в рамках долгосрочных контрактов с 2027 года, Россия остается вторым крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС после США, а европейский импорт российского сжиженного газа в этом году продолжает расти, несмотря на недовольство Брюсселя. Ситуация с июльскими поставками, когда российский СПГ оказался единственным источником импорта сжиженного газа для Бельгии, произошла менее чем за полгода до вступления в силу запрета ЕС на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам. Российские власти ранее неоднократно заявляли, что политика отказа от российских энергоносителей наносит ущерб прежде всего европейской экономике, которая в кризисные периоды вновь вынуждена обращаться к российским поставщикам.

бельгия

ближний восток

ормузский пролив

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, мировая экономика, бельгия, ближний восток, ормузский пролив, ес