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Жертвами атаки БПЛА в Архипо-Осиповке стали семеро, среди них трое детей

Жертвами атаки БПЛА в Архипо-Осиповке стали семеро, среди них трое детей - 03.08.2026, ПРАЙМ

Жертвами атаки БПЛА в Архипо-Осиповке стали семеро, среди них трое детей

Число погибших в результате атаки беспилотников в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком возросло до семи человек, среди них трое детей. Об этом сообщает... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T17:50+0300

2026-08-03T17:50+0300

2026-08-03T17:50+0300

общество

россия

геленджик

краснодарский край

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СОЧИ, 3 авг — ПРАЙМ. Число погибших в результате атаки беспилотников в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком возросло до семи человек, среди них трое детей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В понедельник утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в селе есть пострадавшие и погибшие. К настоящему моменту количество раненых достигло 40 человек, уточнили в оперштабе.По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, госпитализирован 21 пострадавший, включая троих детей. Девять из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 19 человек получили необходимую помощь амбулаторно.

геленджик

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общество , россия, геленджик, краснодарский край