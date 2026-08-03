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Жертвами атаки БПЛА в Архипо-Осиповке стали семеро, среди них трое детей
Жертвами атаки БПЛА в Архипо-Осиповке стали семеро, среди них трое детей - 03.08.2026, ПРАЙМ
Жертвами атаки БПЛА в Архипо-Осиповке стали семеро, среди них трое детей
Число погибших в результате атаки беспилотников в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком возросло до семи человек, среди них трое детей. Об этом сообщает... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T17:50+0300
2026-08-03T17:50+0300
2026-08-03T17:50+0300
общество
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СОЧИ, 3 авг — ПРАЙМ. Число погибших в результате атаки беспилотников в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком возросло до семи человек, среди них трое детей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В понедельник утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в селе есть пострадавшие и погибшие. К настоящему моменту количество раненых достигло 40 человек, уточнили в оперштабе.По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, госпитализирован 21 пострадавший, включая троих детей. Девять из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 19 человек получили необходимую помощь амбулаторно.
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общество , россия, геленджик, краснодарский край
Общество , РОССИЯ, Геленджик, Краснодарский край
Жертвами атаки БПЛА в Архипо-Осиповке стали семеро, среди них трое детей
Пострадали 40 человек, 21 госпитализирован, в том числе трое несовершеннолетних
СОЧИ, 3 авг — ПРАЙМ. Число погибших в результате атаки беспилотников в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком возросло до семи человек, среди них трое детей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В понедельник утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в селе есть пострадавшие и погибшие. К настоящему моменту количество раненых достигло 40 человек, уточнили в оперштабе.
По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, госпитализирован 21 пострадавший, включая троих детей. Девять из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 19 человек получили необходимую помощь амбулаторно.