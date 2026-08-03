Биржи АТР начали август с минусов
Биржи АТР закрылись в основном в минусе, в том числе KOSPI упал более чем на 5%
© AFP / Toru Yamanaka%Табло Токийской фондовой биржи
© AFP / Toru Yamanaka
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном сократились по итогам первых торгов августа, в том числе южнокорейский KOSPI упал более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI упал на 5,12%, до 6257,45 пункта.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,59%, до 3809,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,33%, до 2420,02 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,48%, до 26 009,4 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,47%, до 9019,3 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 0,94%, до 63 754,9 пункта.
На падение KOSPI, в том числе, повлиял обвал котировок акций компаний SK Hynix и Samsung Electronics, которые подешевели в Сеуле на 8,8% каждая. Снижение индекса наблюдается после роста на 17,9% в пятницу, который стал рекордным суточным увеличением KOSPI в истории наблюдений. Впрочем, и он последовал за резким падением нескольких дней.
Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Так, индекс деловой активности в сфере промышленности Китая, по версии Rating Dog (ранее - Caixin), в июле снизился до 50,9 пункта с 51,7 пункта в июне, прогноз составлял 51,5 пункта.
Nikkei 225 в то же время уменьшился во многом за счет укрепления иены, так как удорожание национальной валюты снижает относительный доход японских компаний-экспортеров. Курс доллара к иене опускается на 0,5%, до 156,8 иены за доллар.
Стоимость нефти вместе с этим падает примерно на 5%. И бумаги Inpex в Токио подешевели на 3%, Eneos Holdings - на 2,5%, Santos в Сиднее - на 1,9%, Woodside Energy - на 1,4%.