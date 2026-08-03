https://1prime.ru/20260803/blagotvoritelnost-871974356.html

РПЦ собрала 250 миллионов рублей на благотворительность

РПЦ собрала 250 миллионов рублей на благотворительность - 03.08.2026, ПРАЙМ

РПЦ собрала 250 миллионов рублей на благотворительность

Более 250 миллионов рублей за три года собрали на благотворительной платформе Русской православной церкви для помощи нуждающимся, сообщила пресс-служба... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T14:38+0300

2026-08-03T14:38+0300

2026-08-03T14:38+0300

общество

москва

донбасс

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/03/871974243_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_09ecc09478eab050e6dd8b0d692fd635.jpg

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Более 250 миллионов рублей за три года собрали на благотворительной платформе Русской православной церкви для помощи нуждающимся, сообщила пресс-служба синодального отдела по благотворительности и социальному служению. "Более 250 миллионов собрали на благотворительной платформе "Поможем" за три года. На эти средства удалось поддержать социальные проекты Русской православной церкви в 87 епархиях по всей стране и за рубежом. Основную часть (94%) от общего числа сборов составили инициативы региональных социальных проектов, 6% от общего числа сборов были открыты на проекты помощи в Москве. За три года работы платформы на сайте mirom.help сделали пожертвования более 50 тысяч человек", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что самым крупным сбором за три года существования платформы стал сбор на помощь беженцам из Курской области и других приграничных регионов в 2024 году. "Большинство сборов открывают региональные проекты, которые помогают людям в самых разных уголках страны и за рубежом. Многие сборы на платформе связаны с нашей помощью в Донбассе. Там в 12 городах работают центры помощи Патриаршей гуманитарной миссии. Добровольцы собирают адресные запросы мирных жителей, на платформе открывается сбор, и из собранных средств сотрудники закупают все необходимое", – цитирует пресс-служба председателя синодального отдела по благотворительности протоиерея Михаила Потокина. Синодальный отдел по благотворительности координирует более 4 тысяч церковных социальных учреждений и инициатив: приюты для бездомных и женщин в кризисной ситуации, проекты помощи людям с инвалидностью, центры помощи зависимым, службы добровольцев, центры гуманитарной помощи.

москва

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, донбасс