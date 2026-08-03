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РПЦ собрала 250 миллионов рублей на благотворительность
РПЦ собрала 250 миллионов рублей на благотворительность - 03.08.2026, ПРАЙМ
РПЦ собрала 250 миллионов рублей на благотворительность
Более 250 миллионов рублей за три года собрали на благотворительной платформе Русской православной церкви для помощи нуждающимся, сообщила пресс-служба... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T14:38+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Более 250 миллионов рублей за три года собрали на благотворительной платформе Русской православной церкви для помощи нуждающимся, сообщила пресс-служба синодального отдела по благотворительности и социальному служению. "Более 250 миллионов собрали на благотворительной платформе "Поможем" за три года. На эти средства удалось поддержать социальные проекты Русской православной церкви в 87 епархиях по всей стране и за рубежом. Основную часть (94%) от общего числа сборов составили инициативы региональных социальных проектов, 6% от общего числа сборов были открыты на проекты помощи в Москве. За три года работы платформы на сайте mirom.help сделали пожертвования более 50 тысяч человек", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что самым крупным сбором за три года существования платформы стал сбор на помощь беженцам из Курской области и других приграничных регионов в 2024 году. "Большинство сборов открывают региональные проекты, которые помогают людям в самых разных уголках страны и за рубежом. Многие сборы на платформе связаны с нашей помощью в Донбассе. Там в 12 городах работают центры помощи Патриаршей гуманитарной миссии. Добровольцы собирают адресные запросы мирных жителей, на платформе открывается сбор, и из собранных средств сотрудники закупают все необходимое", – цитирует пресс-служба председателя синодального отдела по благотворительности протоиерея Михаила Потокина. Синодальный отдел по благотворительности координирует более 4 тысяч церковных социальных учреждений и инициатив: приюты для бездомных и женщин в кризисной ситуации, проекты помощи людям с инвалидностью, центры помощи зависимым, службы добровольцев, центры гуманитарной помощи.
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общество , москва, донбасс
Общество , МОСКВА, ДОНБАСС
РПЦ собрала 250 миллионов рублей на благотворительность
На благотворительной платформе "Поможем" собрали более 250 миллионов рублей за три года
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Более 250 миллионов рублей за три года собрали на благотворительной платформе Русской православной церкви для помощи нуждающимся, сообщила пресс-служба синодального отдела по благотворительности и социальному служению.
"Более 250 миллионов собрали на благотворительной платформе "Поможем" за три года. На эти средства удалось поддержать социальные проекты Русской православной церкви в 87 епархиях по всей стране и за рубежом. Основную часть (94%) от общего числа сборов составили инициативы региональных социальных проектов, 6% от общего числа сборов были открыты на проекты помощи в Москве
. За три года работы платформы на сайте mirom.help сделали пожертвования более 50 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что самым крупным сбором за три года существования платформы стал сбор на помощь беженцам из Курской области и других приграничных регионов в 2024 году.
"Большинство сборов открывают региональные проекты, которые помогают людям в самых разных уголках страны и за рубежом. Многие сборы на платформе связаны с нашей помощью в Донбассе
. Там в 12 городах работают центры помощи Патриаршей гуманитарной миссии. Добровольцы собирают адресные запросы мирных жителей, на платформе открывается сбор, и из собранных средств сотрудники закупают все необходимое", – цитирует пресс-служба председателя синодального отдела по благотворительности протоиерея Михаила Потокина.
Синодальный отдел по благотворительности координирует более 4 тысяч церковных социальных учреждений и инициатив: приюты для бездомных и женщин в кризисной ситуации, проекты помощи людям с инвалидностью, центры помощи зависимым, службы добровольцев, центры гуманитарной помощи.