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Аномальная жара может ударить по продовольствию Британии - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Аномальная жара может ударить по продовольствию Британии
Аномальная жара может ударить по продовольствию Британии - 03.08.2026, ПРАЙМ
Аномальная жара может ударить по продовольствию Британии
Дефицит продовольствия может начаться в Великобритании на фоне засухи из-за аномальной жары, сообщило издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T13:23+0300
2026-08-03T13:28+0300
сельское хозяйство
экономика
мировая экономика
великобритания
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ЛОНДОН, 3 авг - ПРАЙМ. Дефицит продовольствия может начаться в Великобритании на фоне засухи из-за аномальной жары, сообщило издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров (NFU). "Фермеры, борющиеся за сохранение урожая в условиях экстремальной жары, предупреждают, что затяжная засуха может привести к нехватке продовольствия в Великобритании", - пишет издание. Как говорится в статье, в некоторых районах Великобритании дождей не было уже больше месяца, что замедлило рост урожая, особенно пшеницы. Глава NFU Том Бредшоу призвал премьер-министра Великобритании Энди Бернема принять экстренные меры и "предоставить фермерам налоговые льготы на строительство хранилищ для воды", пишет Mirror. В конце июля в Англии уже в четвертый раз за несколько месяцев установилась аномальная жара. Агентство по охране окружающей среды объявило о засухе на половине территории Англии. Британское метеорологическое бюро сообщило, что на юго-востоке Англии зафиксирован самый продолжительный период без осадков за последние 30 лет. В июне в Великобритании жара побила рекорд и поднялась выше 37 градусов. Ранее профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер заявил РИА Новости, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.
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сельское хозяйство, мировая экономика, великобритания, англия, энди бернем
Сельское хозяйство, Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Англия, Энди Бернем
13:23 03.08.2026 (обновлено: 13:28 03.08.2026)
 
Аномальная жара может ударить по продовольствию Британии

Mirror: дефицит продовольствия может начаться в Великобритании из-за аномальной жары

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ЛОНДОН, 3 авг - ПРАЙМ. Дефицит продовольствия может начаться в Великобритании на фоне засухи из-за аномальной жары, сообщило издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров (NFU).
"Фермеры, борющиеся за сохранение урожая в условиях экстремальной жары, предупреждают, что затяжная засуха может привести к нехватке продовольствия в Великобритании", - пишет издание.
Как говорится в статье, в некоторых районах Великобритании дождей не было уже больше месяца, что замедлило рост урожая, особенно пшеницы.
Глава NFU Том Бредшоу призвал премьер-министра Великобритании Энди Бернема принять экстренные меры и "предоставить фермерам налоговые льготы на строительство хранилищ для воды", пишет Mirror.
В конце июля в Англии уже в четвертый раз за несколько месяцев установилась аномальная жара. Агентство по охране окружающей среды объявило о засухе на половине территории Англии.
Британское метеорологическое бюро сообщило, что на юго-востоке Англии зафиксирован самый продолжительный период без осадков за последние 30 лет. В июне в Великобритании жара побила рекорд и поднялась выше 37 градусов. Ранее профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер заявил РИА Новости, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.
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