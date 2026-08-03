https://1prime.ru/20260803/chislo-871968984.html

Число пользователей каршеринга "Делимобиль" в I полугодии выросло на 11%

Число пользователей каршеринга "Делимобиль" в I полугодии выросло на 11% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Число пользователей каршеринга "Делимобиль" в I полугодии выросло на 11%

Количество зарегистрированных пользователей сервиса каршеринга "Делимобиль" по итогам первого полугодия 2026 года выросло на 11% и составило 13,8 миллиона... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:17+0300

2026-08-03T12:17+0300

2026-08-03T12:17+0300

бизнес

технологии

финансы

делимобиль

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871968984.jpg?1785748631

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Количество зарегистрированных пользователей сервиса каршеринга "Делимобиль" по итогам первого полугодия 2026 года выросло на 11% и составило 13,8 миллиона человек, сообщила компания. "База зарегистрированных пользователей сервиса продолжает расти: во II квартале 2026 года она достигла 13,8 миллиона человек - это максимальный показатель за всю историю компании", - говорится в сообщении. В таблице, которую приводит компания, отмечается, что по итогам аналогичного периода прошлого года в сервисе было зарегистрировано 12,4 миллиона человек, а прирост за год составил 11%. При этом количество активных пользователей в месяц в первом полугодии сократилось на 7% и составило 540 тысяч человек. За январь-июнь "Делимобиль" нарастил продажи машин из своего автопарка на 28% и реализовал 1 059 авто, а общий размер автопарка компании сократился на конец полугодия на 12% и составил 26,9 тысячи машин. При этом за отчетный период сервис продал 1,05 миллиарда минут аренды, что на 24% больше, чем год назад. "Мы видим изменение потребительских предпочтений наших клиентов – каршеринг все чаще используется не только для коротких точечных поездок, но и для более длительных сценариев мобильности. Это позволяет нам максимизировать выручку в расчете на один автомобиль", - прокомментировал генеральный директор и основатель "Делимобиля" Винченцо Трани. Он добавил, что компания держит под контролем ситуацию с топливным обеспечением своих автомобилей. "Наша модель закупок диверсифицирована: прямые контракты с широким кругом поставщиков, доступ к оптовым и розничным каналам, собственные и партнерские мощности хранения. Это инфраструктурное решение позволяет ограничивать риск простоя автопарка в периоды повышенной нагрузки и локальных перебоев в инфраструктуре заправки", - уточнил Трани.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, финансы, делимобиль