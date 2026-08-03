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В Дагестане обнаружили крупную стаю азиатской саранчи - 03.08.2026, ПРАЙМ
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В Дагестане обнаружили крупную стаю азиатской саранчи
В Дагестане обнаружили крупную стаю азиатской саранчи - 03.08.2026, ПРАЙМ
В Дагестане обнаружили крупную стаю азиатской саранчи
Специалисты обнаружили крупную стаю азиатской саранчи в Кизлярском районе Дагестана, для обработок полей выведена техника, сообщается в понедельник в... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T21:19+0300
2026-08-03T21:19+0300
экономика
россия
общество
дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 авг - ПРАЙМ. Специалисты обнаружили крупную стаю азиатской саранчи в Кизлярском районе Дагестана, для обработок полей выведена техника, сообщается в понедельник в Telegram-канале регионального филиала Россельхозцентра. В соцсетях и Telegram-каналах в последние дни появились кадры с большим количеством перелетной саранчи в северной зоне Дагестана: Кизляре и Кизлярском районе. "В Кизлярском районе Дагестана специалистам удалось своевременно обнаружить крупную стаю азиатской саранчи. Борьба с вредителем началась сегодня с раннего утра — на поля выведена техника для проведения обработок", – говорится в сообщении. Отмечается, что слаженные действия работников минсельхозпрода республики, филиала Россельхозцентра, районных сельхозуправлений и руководителей хозяйств позволяют обеспечить эффективность борьбы с саранчой на десятках тысяч гектаров степных угодий. Всего в Дагестане против саранчи обработано уже более 50 тысяч гектаров сельхозугодий. В ведомстве подчеркнули, что ситуация остается на контроле, мониторинг и защитные мероприятия продолжаются, а вся необходимая спецтехника и препараты для борьбы с вредителем имеются в достаточном количестве. Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2026 году в республике на борьбу с саранчой направят около 30 миллионов рублей.
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россия, общество , дагестан
Экономика, РОССИЯ, Общество , Дагестан
21:19 03.08.2026
 
В Дагестане обнаружили крупную стаю азиатской саранчи

В Кизлярском районе Дагестана обнаружили крупную стаю азиатской саранчи

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МАХАЧКАЛА, 3 авг - ПРАЙМ. Специалисты обнаружили крупную стаю азиатской саранчи в Кизлярском районе Дагестана, для обработок полей выведена техника, сообщается в понедельник в Telegram-канале регионального филиала Россельхозцентра.
В соцсетях и Telegram-каналах в последние дни появились кадры с большим количеством перелетной саранчи в северной зоне Дагестана: Кизляре и Кизлярском районе.
"В Кизлярском районе Дагестана специалистам удалось своевременно обнаружить крупную стаю азиатской саранчи. Борьба с вредителем началась сегодня с раннего утра — на поля выведена техника для проведения обработок", – говорится в сообщении.
Отмечается, что слаженные действия работников минсельхозпрода республики, филиала Россельхозцентра, районных сельхозуправлений и руководителей хозяйств позволяют обеспечить эффективность борьбы с саранчой на десятках тысяч гектаров степных угодий.
Всего в Дагестане против саранчи обработано уже более 50 тысяч гектаров сельхозугодий. В ведомстве подчеркнули, что ситуация остается на контроле, мониторинг и защитные мероприятия продолжаются, а вся необходимая спецтехника и препараты для борьбы с вредителем имеются в достаточном количестве.
Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2026 году в республике на борьбу с саранчой направят около 30 миллионов рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоДагестан
 
 
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