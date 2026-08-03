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Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда

Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда - 03.08.2026, ПРАЙМ

Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда

Основные фондовые индексы Европы растут с началом нового месяца, при этом немецкий DAX обновляет исторический рекорд, поднявшись выше отметки 26 000 пунктов,... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:26+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут с началом нового месяца, при этом немецкий DAX обновляет исторический рекорд, поднявшись выше отметки 26 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11.32 мск немецкий DAX подскакивает на 1,28% относительно предыдущего закрытия, до 25 958,111 пункта, но минутами ранее показатель достигал рекордного значения в 26 002,61 пункта.Британский индекс FTSE 100 в то же время опускается на 0,13%, до 10 853,91 пункта, французский CAC 40 - растет на 1,01%, до 8 595,19 пункта.Ранее в понедельник агентство S&P Global сообщило, что индекс деловой активности в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,9 пункта с 51,4 пункта в июне. А, в частности, в Германии показатель увеличился до 52,2 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее, как и показывали предварительные данные.При этом стоимость нефти марки Brent падает на 4,5%, что может оказывать влияние на динамику акций европейского энергетического сектора: акции французской TotalEnergies дешевеют в Париже на 1,15%, BP в Лондоне - на 1,95%, итальянской Eni - на 2,25%, британско-нидерландской Shell - на 1,4%.

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рынок, индексы, торги, европа, dax, германия