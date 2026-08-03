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Добыча газа в Узбекистане за полугодие снизилась на 16,4%

Добыча газа в Узбекистане за полугодие снизилась на 16,4% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Добыча газа в Узбекистане за полугодие снизилась на 16,4%

Добыча природного газа в Узбекистане снизилась на 16,4% за прошлое полугодие в годовом выражении, до 18,3 миллиарда кубометров, нефти – на 3,1%, до 313,8 тысячи | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:17+0300

2026-08-03T12:17+0300

2026-08-03T12:17+0300

энергетика

газ

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 авг - ПРАЙМ. Добыча природного газа в Узбекистане снизилась на 16,4% за прошлое полугодие в годовом выражении, до 18,3 миллиарда кубометров, нефти – на 3,1%, до 313,8 тысячи тонн, следует из данных национального статистического комитета. В табличных данных в Telegram-канале ведомства сообщается, что добыча природного газа в первой половине этого года составила 18,3 миллиарда кубометров. В январе-июне прошлого года добыча "голубого топлива" составила 21,9 миллиарда кубометров. Таким образом, показатели снизились на 16,4%. Добыча нефти составила 318,8 тысячи тонн по сравнению с 323,9 тысячи тонн (снижение – на 3,1%), добыча газового конденсата – 462,1 тысячи тонн (минус 19,7%), производство бензина – 614,2 тысячи тонн (+6%), дизельного топлива – 568 тысяч тонн (+2%). По итогам прошлого года добыча природного газа в Узбекистане увеличилась на 2,4%, до 42,3 миллиарда кубометров, нефти – снизилась на 8%, до 655,7 тысячи тонн. Мощности предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана ранее позволяли обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь за последние 15-20 лет добыча существенно упала.

узбекистан

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газ, узбекистан