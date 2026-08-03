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Добыча газа в Узбекистане за полугодие снизилась на 16,4%
Добыча газа в Узбекистане за полугодие снизилась на 16,4% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Добыча газа в Узбекистане за полугодие снизилась на 16,4%
Добыча природного газа в Узбекистане снизилась на 16,4% за прошлое полугодие в годовом выражении, до 18,3 миллиарда кубометров, нефти – на 3,1%, до 313,8 тысячи | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T12:17+0300
2026-08-03T12:17+0300
2026-08-03T12:17+0300
энергетика
газ
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 авг - ПРАЙМ. Добыча природного газа в Узбекистане снизилась на 16,4% за прошлое полугодие в годовом выражении, до 18,3 миллиарда кубометров, нефти – на 3,1%, до 313,8 тысячи тонн, следует из данных национального статистического комитета.
В табличных данных в Telegram-канале ведомства сообщается, что добыча природного газа в первой половине этого года составила 18,3 миллиарда кубометров. В январе-июне прошлого года добыча "голубого топлива" составила 21,9 миллиарда кубометров. Таким образом, показатели снизились на 16,4%.
Добыча нефти составила 318,8 тысячи тонн по сравнению с 323,9 тысячи тонн (снижение – на 3,1%), добыча газового конденсата – 462,1 тысячи тонн (минус 19,7%), производство бензина – 614,2 тысячи тонн (+6%), дизельного топлива – 568 тысяч тонн (+2%).
По итогам прошлого года добыча природного газа в Узбекистане увеличилась на 2,4%, до 42,3 миллиарда кубометров, нефти – снизилась на 8%, до 655,7 тысячи тонн.
Мощности предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана ранее позволяли обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь за последние 15-20 лет добыча существенно упала.
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газ, узбекистан
Энергетика, Газ, Экономика, УЗБЕКИСТАН
Добыча газа в Узбекистане за полугодие снизилась на 16,4%
Добыча газа в Узбекистане за полугодие снизилась на 16,4%, нефти – на 3,1%
ТАШКЕНТ, 3 авг - ПРАЙМ. Добыча природного газа в Узбекистане снизилась на 16,4% за прошлое полугодие в годовом выражении, до 18,3 миллиарда кубометров, нефти – на 3,1%, до 313,8 тысячи тонн, следует из данных национального статистического комитета.
В табличных данных в Telegram-канале ведомства сообщается, что добыча природного газа в первой половине этого года составила 18,3 миллиарда кубометров. В январе-июне прошлого года добыча "голубого топлива" составила 21,9 миллиарда кубометров. Таким образом, показатели снизились на 16,4%.
Добыча нефти составила 318,8 тысячи тонн по сравнению с 323,9 тысячи тонн (снижение – на 3,1%), добыча газового конденсата – 462,1 тысячи тонн (минус 19,7%), производство бензина – 614,2 тысячи тонн (+6%), дизельного топлива – 568 тысяч тонн (+2%).
По итогам прошлого года добыча природного газа в Узбекистане увеличилась на 2,4%, до 42,3 миллиарда кубометров, нефти – снизилась на 8%, до 655,7 тысячи тонн.
Мощности предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана ранее позволяли обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь за последние 15-20 лет добыча существенно упала.