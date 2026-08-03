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Названы основные драйверы инфляции в Турции в июле - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Названы основные драйверы инфляции в Турции в июле
Названы основные драйверы инфляции в Турции в июле - 03.08.2026, ПРАЙМ
Названы основные драйверы инфляции в Турции в июле
Продукты питания, жилье и транспорт стали основными драйверами инфляции в Турции в июле, выяснило РИА Новости на основе данных Института статистики Турции... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:46+0300
2026-08-03T11:47+0300
экономика
мировая экономика
турция
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АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. Продукты питания, жилье и транспорт стали основными драйверами инфляции в Турции в июле, выяснило РИА Новости на основе данных Института статистики Турции (TÜİK). По данным TÜİK, в июле индекс потребительских цен в Турции вырос на 1,78%, а годовая инфляция замедлилась до 31,75% с 32,11% месяцем ранее. Наибольший годовой рост цен зафиксирован в категориях "жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" — 40,32%, "продукты питания и безалкогольные напитки" — 37,53%, а также "транспорт" — 30,83%, свидетельствуют данные ведомства. Согласно статистике, именно эти три категории внесли наибольший вклад в годовую инфляцию. На продукты питания и безалкогольные напитки пришлось 8,94 процентного пункта общего роста цен, на транспорт — 5,22 процентного пункта, на жилье и коммунальные услуги — 5,21 процентного пункта. За месяц наиболее заметный рост цен также наблюдался в транспортном секторе — на 2,59%. Стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива увеличилась за июль на 2,25%, а продуктов питания и безалкогольных напитков — на 1,61%. По данным TÜİK, из 174 отслеживаемых категорий товаров и услуг цены выросли в 117, снизились в 50, а в семи категориях остались без изменений. Базовая инфляция, не учитывающая необработанные продукты питания, энергоносители, алкоголь, табак и золото, в июле составила 1,66% и 30,98% за год. Опрошенные ранее экономисты ожидали, что месячная инфляция составит 1,82%, а годовая замедлится с июньских 32,11% примерно до 31,8%.
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мировая экономика, турция
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ
11:46 03.08.2026 (обновлено: 11:47 03.08.2026)
 
Названы основные драйверы инфляции в Турции в июле

TÜİK: продукты питания, жилье и транспорт стали драйверами инфляции в Турции в июле

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АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. Продукты питания, жилье и транспорт стали основными драйверами инфляции в Турции в июле, выяснило РИА Новости на основе данных Института статистики Турции (TÜİK).
По данным TÜİK, в июле индекс потребительских цен в Турции вырос на 1,78%, а годовая инфляция замедлилась до 31,75% с 32,11% месяцем ранее.
Наибольший годовой рост цен зафиксирован в категориях "жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" — 40,32%, "продукты питания и безалкогольные напитки" — 37,53%, а также "транспорт" — 30,83%, свидетельствуют данные ведомства.
Согласно статистике, именно эти три категории внесли наибольший вклад в годовую инфляцию. На продукты питания и безалкогольные напитки пришлось 8,94 процентного пункта общего роста цен, на транспорт — 5,22 процентного пункта, на жилье и коммунальные услуги — 5,21 процентного пункта.
За месяц наиболее заметный рост цен также наблюдался в транспортном секторе — на 2,59%. Стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива увеличилась за июль на 2,25%, а продуктов питания и безалкогольных напитков — на 1,61%.
По данным TÜİK, из 174 отслеживаемых категорий товаров и услуг цены выросли в 117, снизились в 50, а в семи категориях остались без изменений.
Базовая инфляция, не учитывающая необработанные продукты питания, энергоносители, алкоголь, табак и золото, в июле составила 1,66% и 30,98% за год. Опрошенные ранее экономисты ожидали, что месячная инфляция составит 1,82%, а годовая замедлится с июньских 32,11% примерно до 31,8%.
 
ЭкономикаМировая экономикаТУРЦИЯ
 
 
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