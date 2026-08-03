https://1prime.ru/20260803/drajvery-871966629.html

Названы основные драйверы инфляции в Турции в июле

Названы основные драйверы инфляции в Турции в июле - 03.08.2026, ПРАЙМ

Названы основные драйверы инфляции в Турции в июле

Продукты питания, жилье и транспорт стали основными драйверами инфляции в Турции в июле, выяснило РИА Новости на основе данных Института статистики Турции... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:46+0300

2026-08-03T11:46+0300

2026-08-03T11:47+0300

экономика

мировая экономика

турция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871966629.jpg?1785746843

АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. Продукты питания, жилье и транспорт стали основными драйверами инфляции в Турции в июле, выяснило РИА Новости на основе данных Института статистики Турции (TÜİK). По данным TÜİK, в июле индекс потребительских цен в Турции вырос на 1,78%, а годовая инфляция замедлилась до 31,75% с 32,11% месяцем ранее. Наибольший годовой рост цен зафиксирован в категориях "жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" — 40,32%, "продукты питания и безалкогольные напитки" — 37,53%, а также "транспорт" — 30,83%, свидетельствуют данные ведомства. Согласно статистике, именно эти три категории внесли наибольший вклад в годовую инфляцию. На продукты питания и безалкогольные напитки пришлось 8,94 процентного пункта общего роста цен, на транспорт — 5,22 процентного пункта, на жилье и коммунальные услуги — 5,21 процентного пункта. За месяц наиболее заметный рост цен также наблюдался в транспортном секторе — на 2,59%. Стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива увеличилась за июль на 2,25%, а продуктов питания и безалкогольных напитков — на 1,61%. По данным TÜİK, из 174 отслеживаемых категорий товаров и услуг цены выросли в 117, снизились в 50, а в семи категориях остались без изменений. Базовая инфляция, не учитывающая необработанные продукты питания, энергоносители, алкоголь, табак и золото, в июле составила 1,66% и 30,98% за год. Опрошенные ранее экономисты ожидали, что месячная инфляция составит 1,82%, а годовая замедлится с июньских 32,11% примерно до 31,8%.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция