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Дунай мелеет на фоне сорокоградусной жары - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Дунай мелеет на фоне сорокоградусной жары
Дунай мелеет на фоне сорокоградусной жары - 03.08.2026, ПРАЙМ
Дунай мелеет на фоне сорокоградусной жары
Премьер Сербии Джуро Мацут заявил об исторически низком уровне воды в Дунае в Сербии и Европе из-за высоких температур и призвал граждан экономить воду и... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T12:57+0300
2026-08-03T13:03+0300
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БЕЛГРАД, 3 авг – ПРАЙМ. Премьер Сербии Джуро Мацут заявил об исторически низком уровне воды в Дунае в Сербии и Европе из-за высоких температур и призвал граждан экономить воду и электроэнергию. В понедельник в Сербии состоялось третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне 40-градусной жары и низкого уровня воды в реках. "Указано на низкий уровень воды, который представляет собой исторический минимум в Европе, не только в нашей стране. Мы задеты, потому что Дунай – центральноевропейская река, и страны вверх по течению от Сербии в еще больших проблемах чем у нас, со значительными ограничениями, которые они установили в своих странах. Много значит, что наша энергетическая ситуация полностью стабильна", - сказал Мацут журналистам по итогам заседания. Он заявил о необходимости обеспечить функционирование судоходства и канала Дунай-Тиса-Дунай, над этим работают госпредприятия "Србияводе" и "Воеводинаводе" . "Есть призыв к населению о рациональном расходовании воды и электроэнергии с учетом того, что уровень воды диктует объемы производства электроэнергии на ГЭС на Дунае. Поэтому призыв к населению – попытаться рационализировать потребление в предстоящие несколько дней. Нет мер по отношению к гражданам, власти трудятся, чтобы жители не ощутили этой проблемы на себе", - подчеркнул глава правительства Сербии. Министерство энергетики Сербии сообщало, что низкий уровень воды в реках отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груз, и на работе ГЭС. Союз судовладельцев Сербии также заявил о трудностях судоходства из-за низкого уровня Дуная, который продолжает снижаться на фоне высоких температур. Штаб по ЧС автономного края Воеводина ранее провозгласил чрезвычайную ситуацию в муниципалитетах Сомбор, Кула и Врбас из-за низкого уровня воды в Дунае, под угрозой оказалась работа канала Дунай-Тиса-Дунай. В понедельник, по данным республиканского управления гидрометеорологии, уровень Дуная "на входе" в страну в поселке Бездан оказался ниже нормы на 163 сантиметра, в Нови-Саде он снизился на 64 сантиметра. Уровень воды в крупнейшем притоке Дуная, реке Сава, на западе Сербии в городе Шабац оказался в воскресенье ниже нормы на 88 сантиметров. Еще в одном притоке - реке Велика Морава в районе Любичевски-Мост в центре страны - он опустился на 374 сантиметра.
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мировая экономика, сербия, европа
Мировая экономика, СЕРБИЯ, ЕВРОПА
12:57 03.08.2026 (обновлено: 13:03 03.08.2026)
 
Дунай мелеет на фоне сорокоградусной жары

Премьер Сербии Мацут заявил об исторически низком уровне воды в Дунае из-за жары

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБелград
Белград - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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БЕЛГРАД, 3 авг – ПРАЙМ. Премьер Сербии Джуро Мацут заявил об исторически низком уровне воды в Дунае в Сербии и Европе из-за высоких температур и призвал граждан экономить воду и электроэнергию.
В понедельник в Сербии состоялось третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне 40-градусной жары и низкого уровня воды в реках.
"Указано на низкий уровень воды, который представляет собой исторический минимум в Европе, не только в нашей стране. Мы задеты, потому что Дунай – центральноевропейская река, и страны вверх по течению от Сербии в еще больших проблемах чем у нас, со значительными ограничениями, которые они установили в своих странах. Много значит, что наша энергетическая ситуация полностью стабильна", - сказал Мацут журналистам по итогам заседания.
Он заявил о необходимости обеспечить функционирование судоходства и канала Дунай-Тиса-Дунай, над этим работают госпредприятия "Србияводе" и "Воеводинаводе" .
"Есть призыв к населению о рациональном расходовании воды и электроэнергии с учетом того, что уровень воды диктует объемы производства электроэнергии на ГЭС на Дунае. Поэтому призыв к населению – попытаться рационализировать потребление в предстоящие несколько дней. Нет мер по отношению к гражданам, власти трудятся, чтобы жители не ощутили этой проблемы на себе", - подчеркнул глава правительства Сербии.
Министерство энергетики Сербии сообщало, что низкий уровень воды в реках отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груз, и на работе ГЭС. Союз судовладельцев Сербии также заявил о трудностях судоходства из-за низкого уровня Дуная, который продолжает снижаться на фоне высоких температур.
Штаб по ЧС автономного края Воеводина ранее провозгласил чрезвычайную ситуацию в муниципалитетах Сомбор, Кула и Врбас из-за низкого уровня воды в Дунае, под угрозой оказалась работа канала Дунай-Тиса-Дунай. В понедельник, по данным республиканского управления гидрометеорологии, уровень Дуная "на входе" в страну в поселке Бездан оказался ниже нормы на 163 сантиметра, в Нови-Саде он снизился на 64 сантиметра.
Уровень воды в крупнейшем притоке Дуная, реке Сава, на западе Сербии в городе Шабац оказался в воскресенье ниже нормы на 88 сантиметров. Еще в одном притоке - реке Велика Морава в районе Любичевски-Мост в центре страны - он опустился на 374 сантиметра.
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