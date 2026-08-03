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ЕАБР прогнозирует рост ВВП Белоруссии выше 1,5% - 03.08.2026, ПРАЙМ
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ЕАБР прогнозирует рост ВВП Белоруссии выше 1,5%
ЕАБР прогнозирует рост ВВП Белоруссии выше 1,5% - 03.08.2026, ПРАЙМ
ЕАБР прогнозирует рост ВВП Белоруссии выше 1,5%
Рост ВВП Белоруссии в 2026 году прогнозируется выше 1,5% по сравнению с 2025 годом, говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР). | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:27+0300
2026-08-03T16:34+0300
экономика
мировая экономика
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 3 авг – ПРАЙМ. Рост ВВП Белоруссии в 2026 году прогнозируется выше 1,5% по сравнению с 2025 годом, говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР). "С учетом расширения инвестиционной активности прогнозируем рост ВВП Беларуси выше 1,5% в 2026 году", - говорится в обзоре, опубликованном в Telegram-канале банка. Отмечается, что по итогам первого полугодия в Белоруссии ускоряется рост инвестиций в основной капитал. В обзоре подчеркивается, что за январь-июнь 2026 года объем вложений увеличился на 4,1% в годовом выражении после 1,5% в годовом выражении за январь-май. Поясняется, что ускорение в значительной степени связано с возвращением строительных работ к росту (на 1,9% больше год к году) и усилением роста вложений в оборудование (на 9,4% больше год к году). Важную роль продолжает играть государственная поддержка инвестиционной активности, подчеркивается в сообщении. Отмечается, что инвестиции, профинансированные из бюджета, выросли на 11,4% год к году, а вложения за счет льготных кредитов увеличились почти в 2 раза. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре прошлого года подписал указ, которым утвердил прогноз развития страны на 2026 год, предполагающий рост ВВП на 2,8% и инфляцию не более 7%. ВВП Белоруссии за 2025 год вырос на 1,3%.
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мировая экономика, белоруссия, александр лукашенко
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
16:27 03.08.2026 (обновлено: 16:34 03.08.2026)
 
ЕАБР прогнозирует рост ВВП Белоруссии выше 1,5%

ЕАБР: рост ВВП Белоруссии в 2026 году ожидается выше 1,5% по сравнению с 2025 годом

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МИНСК, 3 авг – ПРАЙМ. Рост ВВП Белоруссии в 2026 году прогнозируется выше 1,5% по сравнению с 2025 годом, говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
"С учетом расширения инвестиционной активности прогнозируем рост ВВП Беларуси выше 1,5% в 2026 году", - говорится в обзоре, опубликованном в Telegram-канале банка.
Отмечается, что по итогам первого полугодия в Белоруссии ускоряется рост инвестиций в основной капитал.
В обзоре подчеркивается, что за январь-июнь 2026 года объем вложений увеличился на 4,1% в годовом выражении после 1,5% в годовом выражении за январь-май.
Поясняется, что ускорение в значительной степени связано с возвращением строительных работ к росту (на 1,9% больше год к году) и усилением роста вложений в оборудование (на 9,4% больше год к году).
Важную роль продолжает играть государственная поддержка инвестиционной активности, подчеркивается в сообщении. Отмечается, что инвестиции, профинансированные из бюджета, выросли на 11,4% год к году, а вложения за счет льготных кредитов увеличились почти в 2 раза.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре прошлого года подписал указ, которым утвердил прогноз развития страны на 2026 год, предполагающий рост ВВП на 2,8% и инфляцию не более 7%. ВВП Белоруссии за 2025 год вырос на 1,3%.
 
ЭкономикаМировая экономикаБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
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