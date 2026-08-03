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Эксперты рассказали, как выйти из блокировки счетов - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, как выйти из блокировки счетов
Эксперты рассказали, как выйти из блокировки счетов - 03.08.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как выйти из блокировки счетов
При необоснованной блокировке счета стоит узнать причину блокировки у банка и предоставить документы, которые он запросил, а если блокировку не снимут – подать... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T13:29+0300
2026-08-03T13:29+0300
финансы
банки
москва
банк россии
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. При необоснованной блокировке счета стоит узнать причину блокировки у банка и предоставить документы, которые он запросил, а если блокировку не снимут – подать жалобу в ЦБ, говорится в исследовании "Банки vs. люди. Как в борьбе с серым капиталом не погубить невиновных?" (есть у РИА Новости). Его подготовили эксперты аналитического агентства "ПрессИндекс" и Независимого профсоюза "Новый труд". "Рекомендации по выходу из блокировок. Универсальный первый шаг – узнать причину блокировки счетов у банка", – говорится в исследовании. Сделать это можно звонком по официальным номерам учреждения, онлайн (в чате поддержке, через запрос у чат-бота), офлайн (личное посещение отделения или направление официального письма через Почту России – особенно, если другие способы не принесли результата). "Универсальный второй шаг – устранить причину блокировки, предоставив документы, которые запросил банк. Если после этого блокировку не снимают без объяснений, то можно подать жалобу – это третий шаг", – отмечается в исследовании. Жалоба подается: через интернет-приемную Банка России на официальном сайте, личным визитом через общественную приемную регулятора или почтой по адресу Москва, ул. Неглинная, д. 12. По закону рассмотрение может занять до 30 календарных дней, но на практике в большинстве случаев ответ приходит в течение семи дней, отмечают авторы исследования.
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, банки, москва, банк россии
Финансы, Банки, МОСКВА, Банк России
13:29 03.08.2026
 
Эксперты рассказали, как выйти из блокировки счетов

"ПрессИндекс": при необоснованной блокировке счета стоит обратиться в ЦБ

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. При необоснованной блокировке счета стоит узнать причину блокировки у банка и предоставить документы, которые он запросил, а если блокировку не снимут – подать жалобу в ЦБ, говорится в исследовании "Банки vs. люди. Как в борьбе с серым капиталом не погубить невиновных?" (есть у РИА Новости). Его подготовили эксперты аналитического агентства "ПрессИндекс" и Независимого профсоюза "Новый труд".
"Рекомендации по выходу из блокировок. Универсальный первый шаг – узнать причину блокировки счетов у банка", – говорится в исследовании.
Сделать это можно звонком по официальным номерам учреждения, онлайн (в чате поддержке, через запрос у чат-бота), офлайн (личное посещение отделения или направление официального письма через Почту России – особенно, если другие способы не принесли результата).
"Универсальный второй шаг – устранить причину блокировки, предоставив документы, которые запросил банк. Если после этого блокировку не снимают без объяснений, то можно подать жалобу – это третий шаг", – отмечается в исследовании.
Жалоба подается: через интернет-приемную Банка России на официальном сайте, личным визитом через общественную приемную регулятора или почтой по адресу Москва, ул. Неглинная, д. 12.
По закону рассмотрение может занять до 30 календарных дней, но на практике в большинстве случаев ответ приходит в течение семи дней, отмечают авторы исследования.
 
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