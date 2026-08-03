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Эксперты рассказали, как выйти из блокировки счетов

Эксперты рассказали, как выйти из блокировки счетов - 03.08.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как выйти из блокировки счетов

При необоснованной блокировке счета стоит узнать причину блокировки у банка и предоставить документы, которые он запросил, а если блокировку не снимут – подать... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T13:29+0300

2026-08-03T13:29+0300

2026-08-03T13:29+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. При необоснованной блокировке счета стоит узнать причину блокировки у банка и предоставить документы, которые он запросил, а если блокировку не снимут – подать жалобу в ЦБ, говорится в исследовании "Банки vs. люди. Как в борьбе с серым капиталом не погубить невиновных?" (есть у РИА Новости). Его подготовили эксперты аналитического агентства "ПрессИндекс" и Независимого профсоюза "Новый труд". "Рекомендации по выходу из блокировок. Универсальный первый шаг – узнать причину блокировки счетов у банка", – говорится в исследовании. Сделать это можно звонком по официальным номерам учреждения, онлайн (в чате поддержке, через запрос у чат-бота), офлайн (личное посещение отделения или направление официального письма через Почту России – особенно, если другие способы не принесли результата). "Универсальный второй шаг – устранить причину блокировки, предоставив документы, которые запросил банк. Если после этого блокировку не снимают без объяснений, то можно подать жалобу – это третий шаг", – отмечается в исследовании. Жалоба подается: через интернет-приемную Банка России на официальном сайте, личным визитом через общественную приемную регулятора или почтой по адресу Москва, ул. Неглинная, д. 12. По закону рассмотрение может занять до 30 календарных дней, но на практике в большинстве случаев ответ приходит в течение семи дней, отмечают авторы исследования.

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