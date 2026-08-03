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Эксперты призвали пересмотреть правила блокировок банковских счетов

Эксперты призвали пересмотреть правила блокировок банковских счетов - 03.08.2026, ПРАЙМ

Эксперты призвали пересмотреть правила блокировок банковских счетов

В России стоит пересмотреть правила блокировок банковских счетов, в частности необходимы единые рекомендации для внесения физлиц в базу дропперов, а также... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T14:14+0300

2026-08-03T14:14+0300

2026-08-03T14:15+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. В России стоит пересмотреть правила блокировок банковских счетов, в частности необходимы единые рекомендации для внесения физлиц в базу дропперов, а также маркировка принятых ИИ решений о приостановке операций, считают эксперты аналитического агентства "ПрессИндекс" и Независимого профсоюза "Новый труд" (НПНТ). Они подготовили исследование "Банки vs. люди. Как в борьбе с серым капиталом не погубить невиновных?" (есть у РИА Новости), в котором указали на "болезненную" проблему блокировки карт, счетов и переводов. По их данным, за последние два года зафиксировано 81,2 тысячи общений о блокировке счетов, карт и переводов. При этом их число выросло с 27,7 тысячи в июне 2024 – мае 2025 года до 53,5 тысячи в июне 2025 – мае 2026 года. "НПНТ подготовил предложения для совершенствования правового поля в части банковского обслуживания физлиц, ИП и самозанятых. Среди них: разработать методические рекомендации для банков и финансовых организаций по ключевым проблемным аспектам оценки рисков согласно ФЗ №161 ("черный список" дропперов - ред.) в отношении физических лиц и самозанятых", - говорится в исследовании. Эксперты считают, что клиент должен видеть, находится ли он в "базе дропперов" по 161-ФЗ, какой банк инициировал внесение, когда подано заявление на исключение, каков срок рассмотрения и что именно нужно исправить. Кроме того, сейчас банки автоматически считают неблагонадежными клиентов, которые работают с компаниями с повышенными рисками. Однако в ряде отраслей такая работа является вынужденной, подчеркивают аналитики и предлагают выводить из-под подозрения самозанятых и ИП, которые попадают под этот критерий. "Профсоюз предлагает перейти от логики "сначала полная блокировка - потом разбирательство" к логике минимально достаточного ограничения. Если сомнение вызывает одна операция, должна останавливаться прежде всего эта операция, а не вся финансовая жизнь человека. Для самозанятых и ИП, работающих легально и готовых подтвердить доход чеками НПД, договорами, актами, платформенными выписками и налоговыми документами, должен действовать ускоренный порядок рассмотрения", - пишут они. Наконец, эксперты предлагают обязать банки маркировать решения по блокировкам, принятые с участием искусственного интеллекта. Это, как считают авторы, позволит россиянам эффективнее защищать свои права и настаивать на непосредственном участии человека в спорных ситуациях, что снизит риски ошибок пока еще несовершенной технологии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки