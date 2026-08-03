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В ЕР предложили усилить защиту добросовестных клиентов банков - 03.08.2026, ПРАЙМ
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В ЕР предложили усилить защиту добросовестных клиентов банков
В ЕР предложили усилить защиту добросовестных клиентов банков - 03.08.2026, ПРАЙМ
В ЕР предложили усилить защиту добросовестных клиентов банков
Усилить защиту добросовестных клиентов банков и пересмотреть действующий порядок блокировки банковских счетов предложили в "Единой России", сообщил РИА Новости... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T20:25+0300
2026-08-03T20:25+0300
банки
финансы
россия
единая россия
госдума
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Усилить защиту добросовестных клиентов банков и пересмотреть действующий порядок блокировки банковских счетов предложили в "Единой России", сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. "Единая Россия" предлагает усилить защиту добросовестных клиентов банков. В партии поддерживают инициативу пересмотреть действующий порядок блокировки банковских счетов и считают своевременным предложение создать более прозрачную систему оценки рисков для граждан и самозанятых", - сказал Боярский. Депутат отметил, что в "Единой России" выступают за понятные и объективные критерии выявления подозрительных операций. "Резкий рост числа обращений показывает, что проблема давно перестала быть единичной. Борьба с мошенничеством не может приводить к тому, что добросовестные люди неожиданно лишаются доступа к собственным средствам", - подчеркнул он. По словам Боярского, ограничение доступа к счету - одна из самых серьезных мер финансового контроля, поэтому для нее необходимы четкие основания, а не массовая перестраховка. "Человек должен иметь возможность быстро узнать причину принятого решения и без лишней волокиты восстановить доступ к своим деньгам, если подозрения не подтвердились", - уточнил он. Боярский добавил, что такие предложения уже обсуждаются в рамках подготовки третьего антифрод-пакета, "Единая Россия" проводит консультации с бизнесом, банковским сообществом и общественными организациями, чтобы заранее снять спорные вопросы и исключить перегибы в правоприменении.
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банки, финансы, россия, единая россия, госдума
Банки, Финансы, РОССИЯ, Единая Россия, Госдума
20:25 03.08.2026
 
В ЕР предложили усилить защиту добросовестных клиентов банков

В ЕР предложили усилить защиту клиентов банков и пересмотреть порядок блокировки счетов

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Усилить защиту добросовестных клиентов банков и пересмотреть действующий порядок блокировки банковских счетов предложили в "Единой России", сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
"Единая Россия" предлагает усилить защиту добросовестных клиентов банков. В партии поддерживают инициативу пересмотреть действующий порядок блокировки банковских счетов и считают своевременным предложение создать более прозрачную систему оценки рисков для граждан и самозанятых", - сказал Боярский.
Депутат отметил, что в "Единой России" выступают за понятные и объективные критерии выявления подозрительных операций.
"Резкий рост числа обращений показывает, что проблема давно перестала быть единичной. Борьба с мошенничеством не может приводить к тому, что добросовестные люди неожиданно лишаются доступа к собственным средствам", - подчеркнул он.
По словам Боярского, ограничение доступа к счету - одна из самых серьезных мер финансового контроля, поэтому для нее необходимы четкие основания, а не массовая перестраховка.
"Человек должен иметь возможность быстро узнать причину принятого решения и без лишней волокиты восстановить доступ к своим деньгам, если подозрения не подтвердились", - уточнил он.
Боярский добавил, что такие предложения уже обсуждаются в рамках подготовки третьего антифрод-пакета, "Единая Россия" проводит консультации с бизнесом, банковским сообществом и общественными организациями, чтобы заранее снять спорные вопросы и исключить перегибы в правоприменении.
 
БанкиФинансыРОССИЯЕдиная РоссияГосдума
 
 
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