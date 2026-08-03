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Почему банки повышают ставки по вкладам против тренда Центробанка - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Почему банки повышают ставки по вкладам против тренда Центробанка
Почему банки повышают ставки по вкладам против тренда Центробанка - 03.08.2026, ПРАЙМ
Почему банки повышают ставки по вкладам против тренда Центробанка
Когда Центробанк снижает ключевую ставку, ожидается, что банки последуют за ним и уменьшат доходность по депозитам. Однако на практике нередко происходит... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T02:02+0300
2026-08-03T02:02+0300
банки
финансы
ставка по вкладам
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Когда Центробанк снижает ключевую ставку, ожидается, что банки последуют за ним и уменьшат доходность по депозитам. Однако на практике нередко происходит обратное: кредитные организации повышают ставки по вкладам, пытаясь удержать клиентов, рассказал агентству "Прайм" старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин.Для банков снижение ключевой ставки может обернуться оттоком вкладчиков, особенно если альтернативные инструменты или фондовый рынок предлагают более высокую доходность. В борьбе за ликвидность банки вынуждены повышать ставки вопреки сигналам регулятора. Сегодня российская банковская система переживает период перераспределения ликвидности, когда клиенты становятся более мобильными и требовательными."В таких условиях банки вынуждены балансировать между сигналами регулятора и реальным поведением вкладчиков. Если последние готовы уходить при снижении ставки, банк вынужден платить больше, даже если это противоречит текущему тренду монетарной политики ЦБ", — пояснил Еремкин.На практике это означает, что даже при снижении ключевой ставки отдельные банки могут предлагать повышенные ставки по вкладам, чтобы привлечь или удержать средства клиентов. Особенно это характерно для небольших и средних банков, у которых меньше доступа к альтернативным источникам фондирования.В итоге вкладчикам стоит ориентироваться не только на решения ЦБ, но и на конкретные предложения банков — в борьбе за клиентов они могут предлагать условия лучше средних по рынку, несмотря на общий тренд монетарной политики, заключил экономист.
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банки, финансы, ставка по вкладам
Банки, Финансы, ставка по вкладам
02:02 03.08.2026
 
Почему банки повышают ставки по вкладам против тренда Центробанка

Эксперт Еремкин объяснил, почему банки повышают проценты по вкладу

© РИА Новости . Сгенерировано ИИГрафик вкладов и инвестиций
График вкладов и инвестиций - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Когда Центробанк снижает ключевую ставку, ожидается, что банки последуют за ним и уменьшат доходность по депозитам. Однако на практике нередко происходит обратное: кредитные организации повышают ставки по вкладам, пытаясь удержать клиентов, рассказал агентству "Прайм" старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин.
Для банков снижение ключевой ставки может обернуться оттоком вкладчиков, особенно если альтернативные инструменты или фондовый рынок предлагают более высокую доходность. В борьбе за ликвидность банки вынуждены повышать ставки вопреки сигналам регулятора. Сегодня российская банковская система переживает период перераспределения ликвидности, когда клиенты становятся более мобильными и требовательными.
"В таких условиях банки вынуждены балансировать между сигналами регулятора и реальным поведением вкладчиков. Если последние готовы уходить при снижении ставки, банк вынужден платить больше, даже если это противоречит текущему тренду монетарной политики ЦБ", — пояснил Еремкин.
На практике это означает, что даже при снижении ключевой ставки отдельные банки могут предлагать повышенные ставки по вкладам, чтобы привлечь или удержать средства клиентов. Особенно это характерно для небольших и средних банков, у которых меньше доступа к альтернативным источникам фондирования.
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В итоге вкладчикам стоит ориентироваться не только на решения ЦБ, но и на конкретные предложения банков — в борьбе за клиентов они могут предлагать условия лучше средних по рынку, несмотря на общий тренд монетарной политики, заключил экономист.
 
БанкиФинансыставка по вкладам
 
 
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