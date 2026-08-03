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ФАС возбудила дело против Apple - 03.08.2026, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дело против Apple
ФАС возбудила дело против Apple - 03.08.2026, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против Apple
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Apple из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливаются "Макс" и Rustore, сообщило... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T17:21+0300
2026-08-03T17:39+0300
технологии
apple
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Apple из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливаются "Макс" и Rustore, сообщило ведомство.В начале июля ФАС России выдала предупреждение Apple о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем, исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS, а также требования законодательства о предустановке на iPhone и iPad нацплатформы "Макс" и магазина приложений Rustore.Отмечалось, что Apple должна исполнить предупреждение до 15 июля, иначе компании грозит штраф до 4 миллиардов рублей."Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений", - говорится в сообщении службы.Однако позже появилась информация от ведомства, что Apple в рамках предупреждения сделала возможным предустанавливать российскую поисковую систему в обновленной версии iOS с 27 июля."Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы", - сообщили в ФАС РФ.
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технологии, apple
Технологии, Apple
17:21 03.08.2026 (обновлено: 17:39 03.08.2026)
 
ФАС возбудила дело против Apple

ФАС возбудила дело против Apple из-за "Макса" и Rustor на iPhone и iPad

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Apple из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливаются "Макс" и Rustore, сообщило ведомство.
В начале июля ФАС России выдала предупреждение Apple о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем, исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS, а также требования законодательства о предустановке на iPhone и iPad нацплатформы "Макс" и магазина приложений Rustore.
Отмечалось, что Apple должна исполнить предупреждение до 15 июля, иначе компании грозит штраф до 4 миллиардов рублей.
"Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений", - говорится в сообщении службы.

Однако позже появилась информация от ведомства, что Apple в рамках предупреждения сделала возможным предустанавливать российскую поисковую систему в обновленной версии iOS с 27 июля.
"Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы", - сообщили в ФАС РФ.
 
ТехнологииApple
 
 
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