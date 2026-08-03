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Ford остановил производство на заводе в Румынии - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Ford остановил производство на заводе в Румынии
Ford остановил производство на заводе в Румынии - 03.08.2026, ПРАЙМ
Ford остановил производство на заводе в Румынии
Компания Ford остановила производство на своем заводе в Румынии до 19 августа на фоне энергетического кризиса, сообщил исполняющий обязанности премьера страны... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T20:07+0300
2026-08-03T20:07+0300
энергетика
экономика
промышленность
румыния
ford
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КИШИНЕВ, 3 авг – ПРАЙМ. Компания Ford остановила производство на своем заводе в Румынии до 19 августа на фоне энергетического кризиса, сообщил исполняющий обязанности премьера страны Илие Боложан. Ограничительные меры власти Румынии ввели на фоне сильной засухи и снижения уровня воды в Дунае, что ограничило выработку гидроэлектростанций. Правительство также пытается сохранить работу второго энергоблока АЭС в Чернаводэ и увеличить доступные мощности генерации. "Две крупные компании, которые потребляют много энергии, Dacia (румынский производитель автомобилей, дочернее предприятие "Рено" - ред.) и Ford, с сегодняшнего дня остановили производство до 19 августа. Это позволит сэкономить около 200 мегаватт", - сказал Боложан в видеообращении, которое транслировалось на сайте румынского правительства. Он также отметил, что власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы - с 19.00 до 23.00 (совпадает с мск). Компании будут самостоятельно корректировать графики работы с учетом особенностей производства. Боложан добавил, что часть предприятий может временно приостановить деятельность без ущерба для технологических процессов, тогда как другие вынуждены сохранять минимальное потребление для поддержания оборудования. Он пояснил, что в вечерние часы Румыния вынуждена импортировать более 2200 мегаватт электроэнергии из-за дефицита производства в регионе. Боложан подтвердил, что снижение уровня воды в Дунае стало одним из факторов сокращения выработки энергии.
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промышленность, румыния, ford
Энергетика, Экономика, Промышленность, РУМЫНИЯ, Ford
20:07 03.08.2026
 
Ford остановил производство на заводе в Румынии

И.о. премьера Румынии Боложан: Ford остановил производство на заводе до 19 августа

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КИШИНЕВ, 3 авг – ПРАЙМ. Компания Ford остановила производство на своем заводе в Румынии до 19 августа на фоне энергетического кризиса, сообщил исполняющий обязанности премьера страны Илие Боложан.
Ограничительные меры власти Румынии ввели на фоне сильной засухи и снижения уровня воды в Дунае, что ограничило выработку гидроэлектростанций. Правительство также пытается сохранить работу второго энергоблока АЭС в Чернаводэ и увеличить доступные мощности генерации.
"Две крупные компании, которые потребляют много энергии, Dacia (румынский производитель автомобилей, дочернее предприятие "Рено" - ред.) и Ford, с сегодняшнего дня остановили производство до 19 августа. Это позволит сэкономить около 200 мегаватт", - сказал Боложан в видеообращении, которое транслировалось на сайте румынского правительства.
Он также отметил, что власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы - с 19.00 до 23.00 (совпадает с мск). Компании будут самостоятельно корректировать графики работы с учетом особенностей производства.
Боложан добавил, что часть предприятий может временно приостановить деятельность без ущерба для технологических процессов, тогда как другие вынуждены сохранять минимальное потребление для поддержания оборудования.
Он пояснил, что в вечерние часы Румыния вынуждена импортировать более 2200 мегаватт электроэнергии из-за дефицита производства в регионе. Боложан подтвердил, что снижение уровня воды в Дунае стало одним из факторов сокращения выработки энергии.
 
ЭнергетикаЭкономикаПромышленностьРУМЫНИЯFord
 
 
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