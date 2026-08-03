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Петербургский международный газовый форум перенесен на апрель 2027 года - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Петербургский международный газовый форум перенесен на апрель 2027 года
Петербургский международный газовый форум перенесен на апрель 2027 года - 03.08.2026, ПРАЙМ
Петербургский международный газовый форум перенесен на апрель 2027 года
XV Юбилейный Петербургский международный газовый форум (ПМГФ), традиционно проходящий в октябре, перенесен на апрель 2027 года из-за высокой насыщенности... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:15+0300
2026-08-03T15:15+0300
газ
энергетика
газпром
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. XV Юбилейный Петербургский международный газовый форум (ПМГФ), традиционно проходящий в октябре, перенесен на апрель 2027 года из-за высокой насыщенности деловой повестки, сообщил "Газпром". "XV юбилейный Петербургский международный газовый форум пройдет 20-23 апреля 2027 года. Решение о переносе форума, ранее запланированного на 6-9 октября 2026 года, принято в связи высокой насыщенностью этого месяца другими масштабными мероприятиями смежной направленности", - сообщила компания. Помимо традиционной Российской энергетической недели (РЭН), в этом году в октябре пройдет саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) и саммит "Россия – Африка". Петербургский международный газовый форум проводится с 2011 года.
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газ, газпром
Газ, Энергетика, Газпром
15:15 03.08.2026
 
Петербургский международный газовый форум перенесен на апрель 2027 года

XV Петербургский международный газовый форум перенесен на апрель 2027 года

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. XV Юбилейный Петербургский международный газовый форум (ПМГФ), традиционно проходящий в октябре, перенесен на апрель 2027 года из-за высокой насыщенности деловой повестки, сообщил "Газпром".
"XV юбилейный Петербургский международный газовый форум пройдет 20-23 апреля 2027 года. Решение о переносе форума, ранее запланированного на 6-9 октября 2026 года, принято в связи высокой насыщенностью этого месяца другими масштабными мероприятиями смежной направленности", - сообщила компания.
Помимо традиционной Российской энергетической недели (РЭН), в этом году в октябре пройдет саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) и саммит "Россия – Африка".
Петербургский международный газовый форум проводится с 2011 года.
 
ЭнергетикаГазГазпром
 
 
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