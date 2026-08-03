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Цены на газ в Европе замедлили снижение
Цены на газ в Европе замедлили снижение - 03.08.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе замедлили снижение
Биржевые цены на газ в Европе замедлили снижение на первых торгах августа примерно до 2%, но остаются ниже 700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T14:39+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе замедлили снижение на первых торгах августа примерно до 2%, но остаются ниже 700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 666,7 доллара (-5,2%). По состоянию на 9.30 мск показатель составлял 675,5 доллара (-3,9%), а на 14.12 мск - 690,5 доллара (-1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 703,2 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе начали расти 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейшая мировая страна-производитель сжиженного природного газа, Катар, резко сократила выпуск. За апрель цены снизились на 14%, в мае - выросли на 5%, а в июне вновь снизились, на 6%. А по итогам июля средние биржевые цены на газ в Европе подскочили на 19%, к концу месяца колеблясь в широком диапазоне в районе 700 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, нидерланды, сша, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, США, ICE
Цены на газ в Европе замедлили снижение
ICE: биржевые цены на газ в Европе замедлили снижение до 2%, но остаются ниже 700 долларов
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе замедлили снижение на первых торгах августа примерно до 2%, но остаются ниже 700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
распределительного центра, расположенного в Нидерландах
) открыли торги у отметки в 666,7 доллара (-5,2%). По состоянию на 9.30 мск показатель составлял 675,5 доллара (-3,9%), а на 14.12 мск - 690,5 доллара (-1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 703,2 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе начали расти 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США
и Израиля
по Ирану
. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейшая мировая страна-производитель сжиженного природного газа, Катар
, резко сократила выпуск.
За апрель цены снизились на 14%, в мае - выросли на 5%, а в июне вновь снизились, на 6%.
А по итогам июля средние биржевые цены на газ в Европе подскочили на 19%, к концу месяца колеблясь в широком диапазоне в районе 700 долларов за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.