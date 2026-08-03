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В ГД внесли проект о предупреждении водителей за 15 минут до эвакуации
В ГД внесли проект о предупреждении водителей за 15 минут до эвакуации - 03.08.2026, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о предупреждении водителей за 15 минут до эвакуации
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:45+0300
2026-08-03T16:45+0300
2026-08-03T16:45+0300
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общество
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается предупреждать водителей автомобиля через "Госуслуги" за 15 минут до начала эвакуации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается обязать должностных лиц перед эвакуацией автомобиля предупреждать владельца или водителя через "Госуслуги" за 15 минут до начала перемещения машины на штрафстоянку.
Уточняется, что введение системы предварительного оповещения через "Госуслуги" значительно повысит удобство для водителей и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств.
Согласно сопроводительным документам, если владелец готов немедленно устранить допущенное нарушение, эвакуация становится излишней мерой.
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бизнес, общество
В ГД внесли проект о предупреждении водителей за 15 минут до эвакуации
В ГД внесли проект о предупреждении водителей о начале эвакуации через "Госуслуги"
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается предупреждать водителей автомобиля через "Госуслуги" за 15 минут до начала эвакуации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается обязать должностных лиц перед эвакуацией автомобиля предупреждать владельца или водителя через "Госуслуги" за 15 минут до начала перемещения машины на штрафстоянку.
Уточняется, что введение системы предварительного оповещения через "Госуслуги" значительно повысит удобство для водителей и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств.
Согласно сопроводительным документам, если владелец готов немедленно устранить допущенное нарушение, эвакуация становится излишней мерой.