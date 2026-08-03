https://1prime.ru/20260803/gd-871981272.html

В ГД предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой счет

В ГД предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой счет - 03.08.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой счет

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T17:46+0300

2026-08-03T17:46+0300

2026-08-03T17:46+0300

финансы

банки

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871981272.jpg?1785768369

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой банковский счет по их выбору. Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. По словам депутатов, студенты некоторых вузов при назначении стипендии вынуждены оформлять банковскую карту в том банке, который выбрал университет, а если у студента уже есть счет в другом российском банке, ему приходится открывать дополнительный и получать еще одну карту либо соглашаться на получение наличных через кассу. "Представляется целесообразным закрепить в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" право обучающегося получать государственную академическую, государственную социальную и иную стипендию, выплачиваемую образовательной организацией, на банковский счет, указанный самим обучающимся и открытый в любой российской кредитной организации", - сказано в обращении. Парламентарии отметили, что для реализации права студент может направить реквизиты счета через личный кабинет, информационную систему вуза либо заявление в электронной или письменной форме. Депутаты добавили, что образовательной организации следует установить разумный срок для изменения реквизитов - например, не более десяти рабочих дней до очередной выплаты, а также обеспечить проверку того, что счет принадлежит именно получателю стипендии. По мнению авторов, реализация инициативы позволит устранить различия между образовательными организациями, сократить количество лишних банковских счетов и карт, а также упростить получение стипендий студентами, которые меняют вуз или уже пользуются выбранным банком.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия