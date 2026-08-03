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Гендиректор Госэнергосистемы Грузии подал в отставку после блэкаута - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Гендиректор Госэнергосистемы Грузии подал в отставку после блэкаута
Гендиректор Госэнергосистемы Грузии подал в отставку после блэкаута - 03.08.2026, ПРАЙМ
Гендиректор Госэнергосистемы Грузии подал в отставку после блэкаута
Генеральный директор компании "Государственная электросистема" Грузии Вано Зардиашвили подал заявление об уходе с должности по собственному желанию после... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:15+0300
2026-08-03T15:15+0300
энергетика
грузия
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ТБИЛИСИ, 3 авг – ПРАЙМ. Генеральный директор компании "Государственная электросистема" Грузии Вано Зардиашвили подал заявление об уходе с должности по собственному желанию после произошедшего в стране масштабного блэкаута, подтвердил председатель правления Ассоциации развития возобновляемой энергетики Грузии (GREDA) Георгий Абрамишвили. В Грузии 24 и 25 июля произошла масштабная системная авария, которая привела к временному отключению электроэнергии в значительной части страны. "Сейчас он (Зардиашвили - ред.) находится в отпуске, а затем уйдет", — сказал Абрамишвили местному агентству BMG. На вопрос журналистов, связана ли отставка с опубликованным ранее предварительным отчетом Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (СЕМЕК) о причинах системной аварии, он ответил, что не располагает такой информацией. "Не знаю, не думаю. Причину не знаю", — заявил Абрамишвили. По информации BMG, заявление об увольнении Зардиашвили написал 31 июля, после чего ушел в отпуск. Должность генерального директора Государственной электросистемы Грузии он занимал с 2025 года. До этого, с 2021 по 2025 год, был директором по юридическим вопросам, охране окружающей среды, социальным вопросам и разрешительной деятельности, а ранее входил в совет управляющих компании и работал первым заместителем директора компании "Энерготранс".  
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грузия
Энергетика, ГРУЗИЯ
15:15 03.08.2026
 
Гендиректор Госэнергосистемы Грузии подал в отставку после блэкаута

Гендиректор Госэнергосистемы Грузии Вано Зардиашвили подал в отставку после блэкаута

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ТБИЛИСИ, 3 авг – ПРАЙМ. Генеральный директор компании "Государственная электросистема" Грузии Вано Зардиашвили подал заявление об уходе с должности по собственному желанию после произошедшего в стране масштабного блэкаута, подтвердил председатель правления Ассоциации развития возобновляемой энергетики Грузии (GREDA) Георгий Абрамишвили.
В Грузии 24 и 25 июля произошла масштабная системная авария, которая привела к временному отключению электроэнергии в значительной части страны.
"Сейчас он (Зардиашвили - ред.) находится в отпуске, а затем уйдет", — сказал Абрамишвили местному агентству BMG.
На вопрос журналистов, связана ли отставка с опубликованным ранее предварительным отчетом Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (СЕМЕК) о причинах системной аварии, он ответил, что не располагает такой информацией. "Не знаю, не думаю. Причину не знаю", — заявил Абрамишвили.
По информации BMG, заявление об увольнении Зардиашвили написал 31 июля, после чего ушел в отпуск. Должность генерального директора Государственной электросистемы Грузии он занимал с 2025 года. До этого, с 2021 по 2025 год, был директором по юридическим вопросам, охране окружающей среды, социальным вопросам и разрешительной деятельности, а ранее входил в совет управляющих компании и работал первым заместителем директора компании "Энерготранс".
 
 
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