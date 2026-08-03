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Гендиректор "ИжАвиа" не планирует покидать свой пост - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Гендиректор "ИжАвиа" не планирует покидать свой пост
Гендиректор "ИжАвиа" не планирует покидать свой пост - 03.08.2026, ПРАЙМ
Гендиректор "ИжАвиа" не планирует покидать свой пост
Генеральный директор лишенной права на полеты авиакомпании "ИжАвиа" Александр Синельников в беседе с РИА Новости заявил, что не планирует покидать свой пост и... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T20:55+0300
2026-08-03T20:55+0300
бизнес
удмуртия
росавиация
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УФА, 3 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор лишенной права на полеты авиакомпании "ИжАвиа" Александр Синельников в беседе с РИА Новости заявил, что не планирует покидать свой пост и не писал заявление об увольнении. Газета "Известия" ранее сообщила, что Синельников, руководивший компанией с 2018 года, покинет должность, а его место займет Роман Ефимов, ушедший с поста председателя правительства Удмуртии. "Нет. Я заявления (об увольнении - ред.) не писал. Мне предложение его написать не поступало", - сказал Синельников, отвечая на вопрос РИА Новости о своем возможном увольнении. В пресс-службе главы региона РИА Новости пояснили, что авиакомпания "ИжАвиа" является собственностью республики и кадровые решения в компании принимают региональные власти. Ранее председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов сообщил, что покидает свой пост. В пресс-службе главы Удмуртии не ответили РИА Новости на вопрос о его дальнейшей карьере. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "ИжАвиа" с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Ранее руководству "ИжАвиа" рекомендовали пересмотреть подходы к управлению безопасностью полетов, провести структурные и кадровые изменения, а также тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники. В отведенный срок авиакомпания не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов.
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бизнес, удмуртия, росавиация
Бизнес, Удмуртия, Росавиация
20:55 03.08.2026
 
Гендиректор "ИжАвиа" не планирует покидать свой пост

Гендиректор "ИжАвиа" Синельников заявил, что не планирует покидать свой пост

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УФА, 3 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор лишенной права на полеты авиакомпании "ИжАвиа" Александр Синельников в беседе с РИА Новости заявил, что не планирует покидать свой пост и не писал заявление об увольнении.
Газета "Известия" ранее сообщила, что Синельников, руководивший компанией с 2018 года, покинет должность, а его место займет Роман Ефимов, ушедший с поста председателя правительства Удмуртии.
"Нет. Я заявления (об увольнении - ред.) не писал. Мне предложение его написать не поступало", - сказал Синельников, отвечая на вопрос РИА Новости о своем возможном увольнении.
В пресс-службе главы региона РИА Новости пояснили, что авиакомпания "ИжАвиа" является собственностью республики и кадровые решения в компании принимают региональные власти.
Ранее председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов сообщил, что покидает свой пост. В пресс-службе главы Удмуртии не ответили РИА Новости на вопрос о его дальнейшей карьере.
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "ИжАвиа" с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании.
Ранее руководству "ИжАвиа" рекомендовали пересмотреть подходы к управлению безопасностью полетов, провести структурные и кадровые изменения, а также тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники.
В отведенный срок авиакомпания не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов.
 
БизнесУдмуртияРосавиация
 
 
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