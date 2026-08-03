Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу - 03.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260803/gosdolg-871978755.html
Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу
Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу - 03.08.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу
Иностранные инвесторы меняют структуру вложений в американские активы: вместо госдолга они все чаще выбирают акции. На первый взгляд, это позитивный сигнал,... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:48+0300
2026-08-03T16:48+0300
рынок
сша
bloomberg
вашингтон
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880320_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_e7b28b5a0993753dd7355bad66254d2c.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы меняют структуру вложений в американские активы: вместо госдолга они все чаще выбирают акции. На первый взгляд, это позитивный сигнал, однако такая переориентация несет новые риски, которые могут проявиться во время следующего кризиса, пишет Bloomberg.Объем иностранных вложений в американские акции достиг 24,5 триллионов долларов против 9,3 триллионов в казначейских облигациях — соотношение 2,6 к 1 стало рекордным. За последний год чистый приток капитала в акции вдвое превысил поступления в госдолг. Доля нерезидентов в федеральном долге США упала с 49% в 2008 году до 30%. Мир перестал кредитовать Вашингтон в прежних масштабах и вкладывается в Кремниевую долину, констатирует агенство.При этом госдолг США продолжает расти: чистые процентные платежи приближаются к 1 триллиону долларов в год, превышая расходы на оборону. Дефицит бюджета составляет около 6% ВВП. Однако инвесторы, ранее рассматривавшие казначейские облигации как защитный актив, теперь ориентируются на доходность, которую обещает ИИ, и в случае обвала рынка выводят средства на родину, а не перекладываются в госбумаги.Новая модель поведения проявилась в апреле 2025 года, когда после объявления Трампом тарифов индекс S&amp;P 500 рухнул на 12% за неделю, доходность 10-летних госбумаг подскочила с 4% до 4,6%, а доллар упал на 4% за месяц. Акции, облигации и валюта — все три класса активов одновременно оказались в минусе, разрушив прежнюю логику хеджирования.Долевое финансирование не несет риска пролонгации, свойственного долговым инструментам. Однако иностранные средства от акций не поступают в казначейство, которое ежегодно размещает 2 триллиона долларов нового долга — в основном среди внутренних покупателей. Поэтому ключевым индикатором риска становится премия за доходность по долгосрочным обязательствам, отмечает Bloomberg.Доллар сменил роль: полвека он служил страховым полисом для всего мира, теперь стал акцией роста. Инвесторам стоит учитывать эту перемену, заключает издание.
https://1prime.ru/20260803/slantsevye-871977320.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880320_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ccb0531eb957908e7cfd535f2bc9d2fb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, bloomberg, вашингтон, мировая экономика
Рынок, США, Bloomberg, ВАШИНГТОН, Мировая экономика
16:48 03.08.2026
 
Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу

Вложения в акции США в 2,6 раза превысили вложения в госдолг

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов в Вашингтоне
Здание Министерства финансов в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы меняют структуру вложений в американские активы: вместо госдолга они все чаще выбирают акции. На первый взгляд, это позитивный сигнал, однако такая переориентация несет новые риски, которые могут проявиться во время следующего кризиса, пишет Bloomberg.
Объем иностранных вложений в американские акции достиг 24,5 триллионов долларов против 9,3 триллионов в казначейских облигациях — соотношение 2,6 к 1 стало рекордным. За последний год чистый приток капитала в акции вдвое превысил поступления в госдолг. Доля нерезидентов в федеральном долге США упала с 49% в 2008 году до 30%. Мир перестал кредитовать Вашингтон в прежних масштабах и вкладывается в Кремниевую долину, констатирует агенство.
При этом госдолг США продолжает расти: чистые процентные платежи приближаются к 1 триллиону долларов в год, превышая расходы на оборону. Дефицит бюджета составляет около 6% ВВП. Однако инвесторы, ранее рассматривавшие казначейские облигации как защитный актив, теперь ориентируются на доходность, которую обещает ИИ, и в случае обвала рынка выводят средства на родину, а не перекладываются в госбумаги.
Новая модель поведения проявилась в апреле 2025 года, когда после объявления Трампом тарифов индекс S&P 500 рухнул на 12% за неделю, доходность 10-летних госбумаг подскочила с 4% до 4,6%, а доллар упал на 4% за месяц. Акции, облигации и валюта — все три класса активов одновременно оказались в минусе, разрушив прежнюю логику хеджирования.
Долевое финансирование не несет риска пролонгации, свойственного долговым инструментам. Однако иностранные средства от акций не поступают в казначейство, которое ежегодно размещает 2 триллиона долларов нового долга — в основном среди внутренних покупателей. Поэтому ключевым индикатором риска становится премия за доходность по долгосрочным обязательствам, отмечает Bloomberg.
Доллар сменил роль: полвека он служил страховым полисом для всего мира, теперь стал акцией роста. Инвесторам стоит учитывать эту перемену, заключает издание.
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
Нефтяной бум в США: геополитика вернула сланцевым компаниям сверхприбыли
Вчера, 15:57
 
РынокСШАBloombergВАШИНГТОНМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала