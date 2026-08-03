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Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу

Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу - 03.08.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу

Иностранные инвесторы меняют структуру вложений в американские активы: вместо госдолга они все чаще выбирают акции. На первый взгляд, это позитивный сигнал,... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T16:48+0300

2026-08-03T16:48+0300

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы меняют структуру вложений в американские активы: вместо госдолга они все чаще выбирают акции. На первый взгляд, это позитивный сигнал, однако такая переориентация несет новые риски, которые могут проявиться во время следующего кризиса, пишет Bloomberg.Объем иностранных вложений в американские акции достиг 24,5 триллионов долларов против 9,3 триллионов в казначейских облигациях — соотношение 2,6 к 1 стало рекордным. За последний год чистый приток капитала в акции вдвое превысил поступления в госдолг. Доля нерезидентов в федеральном долге США упала с 49% в 2008 году до 30%. Мир перестал кредитовать Вашингтон в прежних масштабах и вкладывается в Кремниевую долину, констатирует агенство.При этом госдолг США продолжает расти: чистые процентные платежи приближаются к 1 триллиону долларов в год, превышая расходы на оборону. Дефицит бюджета составляет около 6% ВВП. Однако инвесторы, ранее рассматривавшие казначейские облигации как защитный актив, теперь ориентируются на доходность, которую обещает ИИ, и в случае обвала рынка выводят средства на родину, а не перекладываются в госбумаги.Новая модель поведения проявилась в апреле 2025 года, когда после объявления Трампом тарифов индекс S&P 500 рухнул на 12% за неделю, доходность 10-летних госбумаг подскочила с 4% до 4,6%, а доллар упал на 4% за месяц. Акции, облигации и валюта — все три класса активов одновременно оказались в минусе, разрушив прежнюю логику хеджирования.Долевое финансирование не несет риска пролонгации, свойственного долговым инструментам. Однако иностранные средства от акций не поступают в казначейство, которое ежегодно размещает 2 триллиона долларов нового долга — в основном среди внутренних покупателей. Поэтому ключевым индикатором риска становится премия за доходность по долгосрочным обязательствам, отмечает Bloomberg.Доллар сменил роль: полвека он служил страховым полисом для всего мира, теперь стал акцией роста. Инвесторам стоит учитывать эту перемену, заключает издание.

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рынок, сша, bloomberg, вашингтон, мировая экономика