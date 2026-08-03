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Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу
Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу - 03.08.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу
Иностранные инвесторы меняют структуру вложений в американские активы: вместо госдолга они все чаще выбирают акции. На первый взгляд, это позитивный сигнал,... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:48+0300
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы меняют структуру вложений в американские активы: вместо госдолга они все чаще выбирают акции. На первый взгляд, это позитивный сигнал, однако такая переориентация несет новые риски, которые могут проявиться во время следующего кризиса, пишет Bloomberg.Объем иностранных вложений в американские акции достиг 24,5 триллионов долларов против 9,3 триллионов в казначейских облигациях — соотношение 2,6 к 1 стало рекордным. За последний год чистый приток капитала в акции вдвое превысил поступления в госдолг. Доля нерезидентов в федеральном долге США упала с 49% в 2008 году до 30%. Мир перестал кредитовать Вашингтон в прежних масштабах и вкладывается в Кремниевую долину, констатирует агенство.При этом госдолг США продолжает расти: чистые процентные платежи приближаются к 1 триллиону долларов в год, превышая расходы на оборону. Дефицит бюджета составляет около 6% ВВП. Однако инвесторы, ранее рассматривавшие казначейские облигации как защитный актив, теперь ориентируются на доходность, которую обещает ИИ, и в случае обвала рынка выводят средства на родину, а не перекладываются в госбумаги.Новая модель поведения проявилась в апреле 2025 года, когда после объявления Трампом тарифов индекс S&P 500 рухнул на 12% за неделю, доходность 10-летних госбумаг подскочила с 4% до 4,6%, а доллар упал на 4% за месяц. Акции, облигации и валюта — все три класса активов одновременно оказались в минусе, разрушив прежнюю логику хеджирования.Долевое финансирование не несет риска пролонгации, свойственного долговым инструментам. Однако иностранные средства от акций не поступают в казначейство, которое ежегодно размещает 2 триллиона долларов нового долга — в основном среди внутренних покупателей. Поэтому ключевым индикатором риска становится премия за доходность по долгосрочным обязательствам, отмечает Bloomberg.Доллар сменил роль: полвека он служил страховым полисом для всего мира, теперь стал акцией роста. Инвесторам стоит учитывать эту перемену, заключает издание.
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рынок, сша, bloomberg, вашингтон, мировая экономика
Рынок, США, Bloomberg, ВАШИНГТОН, Мировая экономика
Bloomberg: иностранные инвесторы предпочитают акции США госдолгу
Вложения в акции США в 2,6 раза превысили вложения в госдолг
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы меняют структуру вложений в американские активы: вместо госдолга они все чаще выбирают акции. На первый взгляд, это позитивный сигнал, однако такая переориентация несет новые риски, которые могут проявиться во время следующего кризиса, пишет Bloomberg.
Объем иностранных вложений в американские акции достиг 24,5 триллионов долларов против 9,3 триллионов в казначейских облигациях — соотношение 2,6 к 1 стало рекордным. За последний год чистый приток капитала в акции вдвое превысил поступления в госдолг. Доля нерезидентов в федеральном долге США
упала с 49% в 2008 году до 30%. Мир перестал кредитовать Вашингтон
в прежних масштабах и вкладывается в Кремниевую долину, констатирует агенство.
При этом госдолг США продолжает расти: чистые процентные платежи приближаются к 1 триллиону долларов в год, превышая расходы на оборону. Дефицит бюджета составляет около 6% ВВП. Однако инвесторы, ранее рассматривавшие казначейские облигации как защитный актив, теперь ориентируются на доходность, которую обещает ИИ, и в случае обвала рынка выводят средства на родину, а не перекладываются в госбумаги.
Новая модель поведения проявилась в апреле 2025 года, когда после объявления Трампом тарифов индекс S&P 500 рухнул на 12% за неделю, доходность 10-летних госбумаг подскочила с 4% до 4,6%, а доллар упал на 4% за месяц. Акции, облигации и валюта — все три класса активов одновременно оказались в минусе, разрушив прежнюю логику хеджирования.
Долевое финансирование не несет риска пролонгации, свойственного долговым инструментам. Однако иностранные средства от акций не поступают в казначейство, которое ежегодно размещает 2 триллиона долларов нового долга — в основном среди внутренних покупателей. Поэтому ключевым индикатором риска становится премия за доходность по долгосрочным обязательствам, отмечает Bloomberg
.
Доллар сменил роль: полвека он служил страховым полисом для всего мира, теперь стал акцией роста. Инвесторам стоит учитывать эту перемену, заключает издание.
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